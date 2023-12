Incertidumbre en el INE

Los consejeros electorales se van a las fiestas decembrinas con los nombramientos pendientes que tienen, entre ellos la Secretaría Ejecutiva. Hasta la tarde de ayer, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, no hizo un nuevo intento con otra propuesta de nombramiento entre sus compañeros. Futuro incierto el de la estructura administrativa del instituto.

Mueve PRI sus fichas mexiquenses

En una especie de ‘operación cicatriz’, Alejandro Moreno mueve y remueve sus fichas mexiquenses. Ayer, al presidente del PRI estatal, Erik Sevilla, se lo trajo a la CDMX como secretario general adjunto de la presidencia del PRI nacional. A la diputada federal y ex precandidata al gobierno del estado, Ana Lilia Herrera, la dejó como la presidenta del PRI en el estado. A la candidata perdedora en la elección por la gubernatura, Alejandra del Moral, ya la incorporó al equipo de campaña de Xóchitl, aunque, al parecer, no se deja o no la dejan ver mucho en el ‘cuarto de guerra’. Se dice que pronto aparecería en el CEN “con algo”. “El que falta es Ernesto Nemer”, comentan en la sede tricolor.

Se le cae a Alito la bancada tricolor en Veracruz

Y mientras muy alegre Alito Moreno mueve sus fichas en el Estado de México, en Veracruz el partido se le desbarata. “En el PRI de Alito ¡yo no me quedo! En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice, por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy sólo sirve a los intereses más oscuros”, declaró nada menos que la coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso veracruzano, Anilú Ingram Vallines. Al irse ella y quedar sólo dos priistas se desbarata la bancada. Y, por si fuera poco, anunció su adhesión a la Alianza Progresista de Rubalcava, Murat y Eruviel, para apoyar a Sheinbaum.

‘Pantalla’ legislativa

En el Senado se instaló, de manera virtual, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, presidida por el senador de Morena Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. En la convocatoria de la reunión, los senadores tenían previsto “observar el proceso de rehabilitación, atención y apoyo a las personas damnificadas tras el paso del huracán Otis”. Sin embargo, sólo fue la mera formalidad de instalar la comisión con la promesa de comenzar a trabajar… en enero de 2024. Los damnificados pueden esperar.

Regaño a Zamarripa, fiscal de Guanajuato

El martes, en una reunión de trabajo entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y los fiscales y procuradores de las 32 entidades del país, hubo un hecho que causó pena ajena. Y es que entre los temas que se tocaron estuvo la masacre de Salvatierra. Según nos cuentan, el titular de la FGR regañó al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa (sí, el mismo al que no quiere el presidente López Obrador y ha insistido en su renuncia). Y es que se le reprochó el desaseo en el caso por la mala actuación de la fiscalía, al grado de no poder, siquiera, resguardar la escena del crimen, lo que propició que hasta reporteros hicieran sus enlaces en vivo desde el interior de la exhacienda donde criminales asesinaron a 11 jóvenes.

¿Cooperación internacional contra la corrupción?

En el marco de la 10ª Conferencia de Estados Parte de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), la delegación mexicana enfatizó que el multilateralismo y la cooperación internacional son los pilares más sólidos para encontrar soluciones a problemas globales como la corrupción, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. El discurso parece un tanto disonante cuando la embajada de México en Quito abre las puertas al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien tiene condenas en firme por asociación delictuosa en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos (2012-2016).