Sobre advertencia no hay engaño

El nuevo embajador mexicano no podría estar más perdido. Después de haber sido ratificado por el Senado, Omar Fayad aseguró que “mi plan incluye misiones comerciales, apoyo a empresas mexicanas en eventos de negocios y el impulso de vínculos comerciales con Suecia”. El pequeño detalle es que no va a Suecia, sino al país vecino, Noruega. Ya lo advertía el propio hidalguense, que “la verdad, la verdad”, no tiene “ningún mérito para ser embajador”. Y vaya que tenía razón…

Reyes, fuera hasta de la foto

Si alguien aún ingenuamente cree que las broncas en el Tribunal Electoral federal ya se resolvieron, está equivocado. Resulta que a Reyes Rodríguez lo excluyeron de la foto. Después del informe de la ministra Norma Piña, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata fueron a tomarse una foto con ella, en la que no incluyeron al todavía presidente del TEPJF, a quien orillaron a renunciar. Rodríguez compartió su propia foto con Piña Hernández, ellos dos nada más. Recordemos, la forma es fondo.

Cobro ‘a lo chino’ de luz en Tabasco

En 2021 la CFE condonó un adeudo histórico de luz a la población en Tabasco. Lo que no sabían los tabasqueños es que dos años después se los iba a cobrar “a lo chino”. La precandidata del PAN a la gubernatura, Lorena Baurregard, alertó que los cobros han aumentado al triple y ya comenzaron los cortes masivos del suministro, incluso en familias con personas vulnerables, en contra de resoluciones internacionales sobre derechos humanos. Ya Javier May, su contrincante morenista, salió a enfrascarse en una pugna con ella por ese tema.

Les queda mal Ramírez Marín

En el equipo de Joaquín Díaz Mena, aspirante guinda al gobierno de Yucatán, llamaron ya a cuentas al senador expriista Jorge Carlos Ramírez Marín. Resulta que habría prometido colocar la estructura del tricolor en ese estado al servicio de Morena, pero según los sondeos internos en la campaña del morenista Huacho, los simpatizantes del PRI se están perfilando para apoyar al aliancista Renán Barrera. Incluso algunos salieron a marchar, a principios de semana, con las filas panistas. ¿Será que a Ramírez Marín no le cumplieron lo que le prometieron o él no cumplió lo que prometió?

Taddei, por su último intento del año

A Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se le acabó prácticamente 2023 y no ha conseguido el consenso necesario para tener nombramientos clave en la estructura del instituto, pues a su llegada renunciaron el secretario ejecutivo y directores ejecutivos. Hoy, en la que será la última sesión del Consejo General en el año, pues la mayoría del personal saldrá de vacaciones, hará un último intento ante sus pares para conseguir la “oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales”. A ver qué pasa.

¿Es el Senado La Luz del Mundo?

Que al senador verde Israel Zamora no le bastó el escándalo que armó en 2019, cuando pidió usar Bellas Artes para un acto de la asociación La Luz del Mundo, donde se le rindieron todos los honores a Naasón Joaquín, su cuñado y líder del grupo, preso en Estados Unidos, acusado de abuso sexual. Y es que se dice que no han dejado de llamar la atención los eventos a los que ha convocado el legislador en la Cámara alta, mismos que tienen que ver con la asociación religiosa. Además del uso de las instalaciones del Poder Legislativo para fines de una religión, también se observa que a Zamora no le importa seguir impulsando a una secta acusada de diversos delitos, como explotación sexual y trata de personas y obtención de bienes a través de engaños. Por eso estamos como estamos.