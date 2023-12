Discursos de Ernestina, con sabor a despedida

Ayer, minutos antes de que el Congreso local iniciara la sesión para definir su ratificación, Ernestina Godoy, fiscal de CDMX, apareció en público para poner en marcha la Unidad Aérea de la Policía de Investigación, que usará seis drones contra el crimen. Su discurso, de 16 minutos, más bien pareció despedida. Dijo que ella quería seguir transformado la fiscalía. Pero, ante la incertidumbre de lo que ocurriría en el Congreso local, agregó que su vocación es servir a la gente y lo va a seguir haciendo desde donde esté.

Sigue el chapulineo

Con la novedad de que la senadora poblana Nadia Navarro saltó de la bancada del PAN a la del PRI. Con ello, la fracción tricolor, que coordina Manuel Añorve, alcanzará la cifra de 12, tras la integración de la morenista Claudia Balderas apenas hace unos días. Resulta que la ahora expanista explicó que se une al tricolor para buscar la reelección legislativa. ¿Será?

El ‘bendito tren’

Para activistas ambientales es el tren de la muerte y la devastación de la selva. Para otros, como la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la locomotora que recorrerá su estado es otra cosa. Frente al papa Francisco, en El Vaticano, la morenista le entregó al pontífice una réplica a escala del ferrocarril. “Le traigo el Tren Maya, es el tren de la justicia social. Lo vamos a inaugurar el viernes, y le quiero pedir que nos lo bendiga”. Qué importan ya las críticas de “los conservadores pseudoambientalistas” –como les llaman en Palacio Nacional–, si ese polémico transporte ya tiene la bendición de Su Santidad… No, pues sí.

Se inquieta la “gallera” de 100 mil aspirantes guindas

El nerviosismo y los madruguetes entre la “gallera” de los casi 100 mil aspirantes registrados ya en Morena a los distintos cargos de elección popular están al tope, admitió ayer su presidente nacional, Mario Delgado. Por eso, otra vez, conminó a que “se dejen de chismes y de rumores” y no crean en nada de que “ya acordaron” y “va a haber imposiciones”. Y aunque sus anteriores llamados no han sido del todo convincentes para sus militantes, de nuevo sostuvo que “nada, no hay cuotas, no hay cuates. Donde haya acuerdos se tendrá que hacer por consenso, y donde no, vamos a ir a las encuestas”. La ola de grillos está al tope.

La ambigüedad del PAN en el caso Uriel

El diputado panista Jorge Romero no supo cómo salir de su embrollo político y sólo dijo que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no es culpable... pero tampoco es inocente. Que su partido votó en abstención al desafuero porque no lo defiende... pero tampoco lo culpa. “No queremos votar en contra porque, para nosotros, en nuestro análisis, lo que existe es una ambigüedad”. Y así se zafó del caso con un voto en abstención.

Gol a Cuauhtémoc

“En Morelos les hace falta gobernador y les sobra futbolista”, lanzó Xóchitl Gálvez en contra del mandatario Cuauhtémoc Blanco, al ser cuestionada sobre la situación en el estado. Esto lo aseguró después de resaltar la falta de resultados por parte del exjugador del América, además de que “la extorsión en el sur de Morelos es tremenda, el cobro de piso se ha vuelto ya algo cotidiano”. Una entrada dura, pero limpia la de la precandidata.