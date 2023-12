Turismo electoral en medio de la crisis

Mientras el Tribunal Electoral está cayéndose, literalmente, en pedazos, la magistrada Janine Otálora se fue de viaje a Venecia, como ya es costumbre, haciendo turismo electoral. Viajando en business, contrario a lo que dijo el magistrado presidente, Reyes Rodríguez. ¿O sólo viajan en business los aliados de Reyes? Y claro, la reunión en la que su presidente expresaría su posición no se realizará por falta de quorum.

Al fin le hallan acomodo a Encinas

Al parecer, las precampañas sólo fueron un escape para Alejandro Encinas, pues primero dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos para, según, apoyar la de Claudia Sheinbaum. Pero al no tener una tarea dentro del equipo que buscará la Presidencia, no le quedó más que unirse a la precampaña de Clara Brugada rumbo a la Jefatura de Gobierno en calidad de coordinador. El asunto era dejar la responsabilidad de la investigación del caso Ayotzinapa y evitar los constantes enfrentamientos con el Ejército.

Van diputados a ‘salvar’ a Texcaltitlán

A menos de tres meses de que su partido dejó el gobierno del Estado de México, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, anunció que quiere organizar una comisión especial de diputados de todos los partidos para que acuda a Texcaltitlán a defender a sus habitantes, “a solidarizarse y visibilizar lo que está pasando ahí”, donde La Familia Michoacana azota desde hace años a los productores con robos y cobro de derecho de piso. Dice que quiere ir porque ni la gobernadora que acaba de llegar, Delfina Gómez, ni la Federación los atienden, “por su política de abrazos y no balazos”. ¿Será?

División evidente en el Inai

La comisionada del Inai Julieta del Río Venegas se mostró fría y dura contra la expresidenta del instituto, Blanca Lilia Ibarra. Durante el reconocimiento que le hizo el nuevo titular del organismo, Adrián Alcalá, a Ibarra Cadena, la sala y el pleno lo acompañaron con una ola de aplausos, mismos a los que no se unió Del Río. Se limitó a bajar la cabeza y mantener los dedos entrecruzados. Habrá que limar asperezas, que vienen tiempos rudos para el instituto, y no serán fáciles de sobrellevar si continúa la división.

Celeridad judicial

Parece que los juicios orales van funcionando en la capital del país, a juzgar por los datos presentados por el presidente del Poder Judicial en la Ciudad de México, Rafael Guerra. En su segundo informe de labores, el magistrado destacó una reducción de hasta 80% en la duración de juicios de primera instancia, así como un incremento de 150% en sentencias condenatorias por feminicidio.

Carga Morena, ahora contra Mancera

Discreto, el exjefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera desapareció del radar político y se perdió en su lucha en el Tribunal Electoral contra los acuerdos cupulares del frente opositor que lo dejaron fuera de la carrera presidencial. Pero ayer Mario Delgado lo trajo a cuenta y pidió a la virtual candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, que denuncie que el exmandatario perredista ayudó al crecimiento del cártel inmobiliario del PAN. El calor de la campaña, pues...

En MC, más que ‘fuego amigo’

En lugar de renunciar a MC, la ninguneada senadora Índira Kempis no para de criticar al partido naranja desde dentro. Ya no es sólo que no la dejaran pasar a la precandidatura presidencial, sino que ahora se lanzó de lleno contra Mariana Rodríguez, quien buscará la alcaldía de Monterrey. Después de que se anunciaran sus aspiraciones, la legisladora emecista reclamó: “¿Ustedes no se hartan de los dedazos de la monarquía política que, además, incurren en la ya vieja y conocida estrategia de poner a parientes y compadres? ¿De verdad no?”. Pero parece que el dueño de la franquicia, Dante Delgado, hace oídos sordos.