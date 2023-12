Movimiento… ¿esquirol?

Para la presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, “llega en un buen momento” la propuesta anunciada por el Ejecutivo para reformar al Poder Judicial. Y vaya que sí es para ellos buen momento, pues el anuncio se da luego de que el dirigente de MC, Dante Delgado, afirmó que el partido naranja abandona el bloque opositor y, en los hechos, se sumaría al oficialismo, si cumple. Con eso, todas aquellas iniciativas de reforma constitucional del Ejecutivo podrán ser aprobadas, al alcanzarse la mayoría calificada. ¿Será?

Ataca Alito a los naranjas

Pero el que se fue con todo contra MC y su líder, Dante Delgado, fue el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. “Se les ven los calzones siempre”, criticó. “Sobre todo ahora que estamos en los tiempos electorales, aunque se los dijimos desde hace mucho tiempo. Si alguien representa a la vieja política, lo más rancio de este país, pues es Dante, que ha sido promotor, porrista de toda la vida del presidente López Obrador”, arremetió. Desde los pasillos de San Lázaro, acusó a los emecistas de “empleados y lacayos de Morena que hoy se quitaron la máscara”, al admitir que rompen con el bloque opositor en el Congreso.

El TFJA rinde frutos

Y mientras en un tribunal federal, el electoral, andan en pugnas internas, en otro, el de Justicia Administrativa, se alcanzaron metas importantes. Así lo dio a conocer Guillermo Valls Esponda, presidente del TFJA, en su primer informe anual de labores, al que acudió la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, entre otros altos funcionarios. Más de 9 mil 800 juicios tramitados en línea, aprovechando las tecnologías de la información; 2 mil 771 sentencias emitidas, de las cuales fueron confirmadas por el PJF 94%, y la certificación de la Norma Mexicana que reconoce a los centros de trabajo con igualdad laboral y no discriminación, son sólo parte de los avances. El monto del interés económico controvertido en todos los asuntos en trámite que atiende el TFJA equivale a 3.3% del PIB. Enhorabuena.

Taddei esquiva temas espinosos

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, se quedó en modo ‘mantenga la calma’, como recomienda Protección Civil en cada sismo. Pues, luego de vivir su primer movimiento telúrico en plena sesión del Consejo General, evitó pronunciarse por la polémica en el Tribunal Electoral, con la posible destitución de Reyes Rodríguez. La sonorense no quiso meterse en camisa de 11 varas y sólo manifestó su deseo de que se llegue a “cauces adecuados”. De igual forma, evitó opinar sobre el adelanto del presidente López Obrador, de que insistirá con la reforma electoral para febrero. ¿Prudencia o elusión?

Sentencia de jueza beneficia a niña huérfana

Gracias a un amparo que concedió Blanca Lugo, jueza federal en Puebla, una menor, hija de una mujer desaparecida desde 2021, podrá ser registrada en el IMSS por su abuela, una madre buscadora. Con ello, la niña recibirá la atención médica que le negaron en el Seguro Social. Ah, pero “el Poder Judicial nunca ha hecho nada en beneficio del pueblo, siempre en su contra”, se escucha un día sí y el otro también desde la tribuna de Palacio Nacional…

Morenistas en San Lázaro, a contracorriente

Duro se quejaron diputadas federales de Morena por la “corrupción que no se detiene” y por la “regresión educativa” en el país. “Con los rectores de la ANUIES tuvimos un formato acartonado, para no tratar los asuntos de universidades donde se ha detectado corrupción”, reclamó Inés Parra. “Yo he denunciado irregularidades en la UAM, por 31.4 millones; en la UNAM, por 7.7 millones; en la UAP, por 177.6 millones, y no se investiga nada”, reprochó. Y hablando del sector educativo, aunque el Presidente desestimó la prueba PISA, la diputada Tania Cruz admitió que “debe haber una intervención de las autoridades correspondientes para detener esta regresión”.