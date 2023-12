Día D en el Tribunal Electoral

Durante todo el día de ayer, el magistrado Reyes Rodríguez, presidente del TEPJF, dio entrevistas para negar que esté detrás de la extorsión al magistrado Felipe de la Mata, para que renuncie por un falso abuso contra su secretaria. Se dice incluso que la extorsión está grabada. Sería interesante conocer si, además de Reyes Rodríguez, hay alguien más que quiera propiciar esa renuncia. Por el bien del tribunal, Reyes Rodríguez debería buscar un consenso para que llegue un nuevo presidente que recomponga la armonía. Son tiempos muy delicados.

Diputada de Morena reta… a AMLO

Susana Prieto Terrazas, diputada federal morenista de Chihuahua, reprochó a López Obrador y dijo: “Yo reto al Presidente de la República” a debatir en su mañanera la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Afuera del Palacio de San Lázaro se puso del lado de los trabajadores, se sumó a su manifestación y cuestionó: “El Presidente dice que no todo el mundo se dio cuenta del parlamento abierto que hicimos, entonces que nos invite a hacer otro parlamento desde la mañanera. “Esta iniciativa se ha presentado 17 veces, no es la primera vez, que no diga”, sostuvo.

Nuevo intento de Taddei

Si bien harán el análisis de la propuesta, nos cuentan que la mayoría de los consejeros del INE es reacia a nombrar un secretario ejecutivo a estas alturas del proceso electoral federal. Ayer, Guadalupe Taddei, presidenta del instituto, envió a sus pares el perfil de Roberto López Félix, quien es jefe de Oficina de la misma secretaría y trabajó con ella en Sonora. Sin embargo, la experiencia dice que nunca se ha hecho un nombramiento de esta envergadura con un proceso electoral en puerta, por lo que, para algunos consejeros, traería más incertidumbre que certezas, y creen que es mejor continuar con María Elena Cornejo como encargada del despacho.

La disputa por Yucatán

Y mientras a nivel federal la contienda comienza a tomar forma con la definición de los equipos de precampaña, en los estados ya también calientan motores. Un ejemplo donde la batalla se puede poner interesante es Yucatán, donde el morenista Joaquín Huacho Díaz Mena busca sacar al PAN del gobierno. Pero su oponente panista, Renán Barrera, se dice muy confiado en retener la gubernatura para su partido. En días recientes optó por abrir un canal de interlocución a través de servicios de mensajería instantánea. El exalcalde de Mérida busca con ello estar en contacto directo con la ciudadanía y recibir las inquietudes de los electores. ¿Le funcionará esa estrategia?

En educación, mal y de malas

Martes complejo para Leticia Ramírez, secretaria de Educación, pues la CNTE se le coló en las instalaciones de la SEP mientras ella estaba participando en un Fandango por la Lectura en Bacalar, Quintana Roo. Y precisamente un día después de que se dio a conocer que México tuvo retrocesos en la prueba PISA.

Estalla el ‘rebelde’ Moreira

Muy de malas amaneció ayer el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, que de plano escribió en sus redes sociales: “Hay días que uno no anda para mamadas y éste es uno de ellos”. Desde su auto y muy al estilo ‘chavorruco’ rebelde, se mostró en una foto con lentes oscuros y chamarra de piel negra. Nos dijeron sus cercanos colaboradores que “o le irritó que AMLO pida posponer la reforma para reducir la jornada laboral, o la renuncia al PRI de la veterana priista de Aguascalientes, Lorena Martínez”.