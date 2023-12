Desaire en el TEPJF

El desaire de la mayoría del Tribunal Electoral del PJF al no acudir al informe de su presidente a la Corte, denota la falta de liderazgo, los pleitos internos y la invasión de facultades del ministro Laynez a la competencia de dicho tribunal en el caso Nuevo León. Tremendo papel del magistrado presidente, Reyes Rodríguez, que no logró convocar ni a sus pares. ¿Debería pensar en ceder su espacio a alguien con mayor capacidad de unir para hacer frente a la elección más grande del país? Sólo es pregunta.

¿Impuestos para las campañas?

Resulta que el alcalde morenista de Ensenada, Baja California, Armando Ayala, salió con la ocurrencia de pretender cobrar 5 dólares por cada contenedor que llega a esa ciudad para ingresar al puerto. El pretexto es el mantenimiento de las vías de comunicación por el paso de tráileres, pero las empresas locales ven esta propuesta como el proyecto de abrir una caja chica para financiar campañas ahora que el edil se registró como aspirante a ocupar un escaño en el Senado de la República. Lo cierto es que este tipo de medidas afectan a las nuevas inversiones.

Una era de resistencia del Inai

Blanca Lilia Ibarra entregará esta semana la presidencia del Inai. Como se sabe, el Instituto de Transparencia ha sido uno de los clientes preferidos de la mañanera. Ibarra Cadena ha resistido y se ha comportado como mujer de Estado. Durante su gestión se han auspiciado valiosas acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, que han frenado acciones de este gobierno que habrían violentado a los ciudadanos en materia de protección de datos personales y de transparencia de la información gubernamental, como el Panaut y el Código Fiscal de la Federación. Y el decretazo donde el Instituto de la Transparencia se anotó sendas victorias en la SCJN que dio razón jurídica a estas acciones. Es una elección entre pares y aunque Ibarra Cadena podría participar por un nuevo trienio, cedió el paso a sus pares, quienes serán votados el día 10 de diciembre y son Adrián Alcalá, Julieta del Río y Josefina Román, de ellos se decidirá quién llevará en los próximos tres años la presidencia del instituto.

Álvarez Máynez, sin simpatías suficientes

Cuentan entre curules naranjas de San Lázaro que su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, no logra simpatías ni dentro de su grupo parlamentario. Mencionado como posible candidato presidencial en relevo de Samuel García, el joven diputado zacatecano –afirman– no se lleva bien ni con sus compañeros, en la Jucopo no admite el diálogo, y menos acuerdos, con el resto de los partidos. Cuentan que entre grupos políticos del partido lo conocen como “el becado” y “el soberbio”. Resaltan que fue uno de los más criticados por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Agenda legislativa

El presidente de la Jucopo, Eduardo Ramírez, ayer acudió al Palacio de Cobián para atender el llamado de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a fin de revisar la agenda legislativa pendiente. De lo que hablaron –según el legislador morenista– fue de consolidar el IMSS Bienestar, así como de los avances en nuevos nombramientos para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Y de la terna para la Corte en la que figura la hermana de la secretaria, Bertha Alcalde Luján? Difícil creer que no fue tema de conversación.

Gabriela Cuevas, ¿de vuelta a la MH?

Hablando de panistas redimidos en Morena, aunque en el partido aseguran que todavía nada es seguro y las listas filtradas que se entregaron al INE aún no son definitivas, entre curules guindas se asegura que Gabriela Cuevas volverá a la Miguel Hidalgo como alcaldesa. Sostienen que “fue de las mejores delegadas que ha tenido la demarcación” y que “puede ganar fácilmente a cualquier panista, priista o perredista que le pongan”.