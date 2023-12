Segunda advertencia a Xóchitl

Ayer, el INE reiteró el ‘jalón de orejas’ para Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia de PAN, PRI y PRD, pues nuevamente le ordenó bajar spots en los que no coloca la leyenda de que se trata de una precandidata, instrucción que le dio desde el domingo para unos audiovisuales previos.

Entrega civilizada del paquete de la CDMX

A pesar del tenso clima que hay en el Congreso de la Ciudad de México por la polémica por la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, se pudo entregar el Paquete Económico para 2024. La secretaria de Finanzas, Luz Elena González, al explicarlo, señaló que para el próximo año las alcaldías recibirán un incremento de 7.9%, una cifra superior a la del gobierno central, lo que seguramente gustará incluso a los opositores. No se esperan problemas mayores para que sea aprobado a más tardar el 15 de diciembre.

Citlalli difiere del Presidente

Sorpresa causó el contraste de posturas entre el presidente López Obrador y la secretaria general de su partido, Morena, Citlalli Hernández. Y es que mientras el mandatario salió en defensa de Samuel García, acusando que hay enojo contra él, la dirigente morenista criticó “la irresponsable frivolidad” del gobernador de Nuevo León y, claro, también, la “ambición mezquina” del PRI y del PAN. “No hay una altura de miras, no hay política, no se piensa en el pueblo, es pura ambición, politiquería y mezquindad”, se quejó.

¿Chicanadas en fiscalía capitalina?

Las “tácticas dilatorias” o “chicanadas” que tanto molestan al presidente López Obrador al parecer se estarían usando en la fiscalía de CDMX. Un ejemplo sería el del MP Rogelio Mariñón, de la Fiscalía de Servidores Públicos que dirige Richard Urbina Vega. Y es que, según acusan ex policías judiciales, los quiere encarcelar por tortura, pero sin pruebas, y se ha ido de vacaciones no sin antes “sellar el expediente”, para que los imputados no lo revisen, pese a que hay plazos que se están agotando para interponer recursos de defensa.

PRD, ni “apachurrado” ni vencido

Aunque confesó que sí se vivieron momentos difíciles y delicados con el PAN y el PRI en la definición de candidaturas, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró ayer que en su partido no están “ni apachurrados frente a las encuestas ni vencidos” por ningún partido. Argumentó que “es verdad que nadie queda contento en una negociación y los partidos tenemos que ceder”. Luego de largas negociaciones, berrinches, renuncias, amenazas y denuncias en su partido y en el PRI por los acuerdos cupulares entre los líderes del frente opositor, Zambrano resaltó la “madurez política” de Alito Moreno y Marko Cortés. Con esos aliados para qué quiere adversarios.

La soberbia de César Duarte

El exgobernador de Chihuahua César Duarte fue sacado de su audiencia por reclamarle a la jueza de control, Delia Valentina Meléndez, que no lo dejara llevar su proceso en libertad. Una vez que la juzgadora dio a conocer su decisión, el exmandatario reprochó que lo dejaran preso en tanto sigue su proceso. Incluso, acusó a Meléndez de hacerle el trabajo sucio al Ministerio Público. No ha aprendido nada el expriista.

El Torito abre sus puertas

Desde ayer en la noche y hasta los primeros días de enero, estará operando el alcoholímetro decembrino. Se instalarán diariamente al menos 15 puntos itinerantes de revisión y los fines de semana se podría incrementar a 20. Los ‘retenes’ del programa Conduce sin Alcohol estarán en operación día y noche, los siete días de la semana, en forma rotatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, instaló anoche el primer filtro en la colonia Roma Norte. Así que ya lo sabe, si toma no maneje, a menos de que quiera caer en El Torito.