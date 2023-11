Gran sorpresa causó en todos los ámbitos la renuncia de Higinio Martínez a la posición que tenía en el gobierno del Estado de México, como Jefe de la Oficina de la gobernadora. Pero más allá de eso, resulta que trascendió que el senador le pidió a todos sus cuadros que no se inscriban como candidatos a diputados, a pesar de que él mismo anunció su intención de buscar la reelección como senador. Pareciera ya inocultable la deserción de Higinio del grupo que gobierna el Estado de México. Veremos cuánto le cuesta al de Texcoco.

Amigas y (ex)rivales

Xóchitl Gálvez y Kenia López pasaron de ser rivales para la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX a formar equipo. Ahora que la senadora López Rabadán será su jefa de oficina en la precampaña presidencial, toda rivalidad quedó de lado… a costa de las aspiraciones de una de ellas.

Imparcialidad en entredicho

A ver cómo justifican la presencia de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Acudió ayer en día y horas hábiles a la sede del Poder Ejecutivo en calidad de precandidata y muy probablemente se encontró con el Presidente. A menos que sólo haya ido a recorrer el departamento del recinto… Si a eso sumamos lo dicho en la mañana por el Presidente de que “estoy seguro que va a continuar la transformación”, pues no se ve mucha imparcialidad que digamos…

El coordinador que no coordina

Con incredulidad tomaron ayer periodistas las afirmaciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y coordinador de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Después de la salida de Palacio Nacional de la aspirante presidencial, afirmó que “no tengo información. Justo lo vi ahí en los medios, no tengo conocimiento”. Y se apuró a aclarar que “soy su coordinador, pero no quiere decir que…” Ante la insistencia de los reporteros, atajó: “No, no tengo idea. No sabía que iba a ir. Pues esa es agenda personal, no sé a qué fue. No sé con quién fue”.

Y si no les gustan mis principios…

En el Senado, el pleno ratificó, con 64 votos a favor y 27 en contra, el nombramiento de Antonio Echevarría García, el exgobernador panista de Nayarit, como consejero independiente de la CFE, realizado por el inquilino de Palacio Nacional. Llama la atención que fue ratificado en un segundo intento, pues apenas a principios de octubre no logró la mayoría calificada y fue rechazado por la oposición, con el argumento de que el exmandatario entregó “la plaza” para “recibir un premio de parte del gobierno federal”. Pues ayer algunos legisladores de oposición cambiaron sus principios por otros al más puro estilo de Groucho Marx. Incongruencia, le llaman.

Reducir jornada laboral, falsa expectativa

Las contradicciones entre partidos en San Lázaro sobre la posibilidad de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal generaron ya falsas expectativas. Ayer hasta manifestaciones de jóvenes hubo en la Cámara de Diputados, que exigieron a los legisladores cumplir su promesa. La realidad es que el dictamen aún no tiene para cuándo salir, pues supuestamente en la Comisión de Puntos Constitucionales se corregirá el proyecto original para incluir las observaciones del parlamento abierto y las propuestas de los partidos, sobre todo del PAN. Ni al interior de la mayoría de Morena y sus aliados hay acuerdos. Y ya sólo quedan dos semanas, porque los diputados se van de vacaciones el 15 de diciembre.

Morena, en ‘defensa’ de Fox, el ‘vocero’

Y hablando de Mario Delgado férrea fue la defensa que hizo del ex presidente Fox. “No estamos de acuerdo con la censura, que le regresen –los de X– su cuenta a Vicente Fox”, demandó. Con toda ironía, expresó que “la verdad, aquí ‘entre nos’, él nos ayuda mucho con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha mexicana”. Tras los gazapos en redes sociales, que han sido oro molido para la 4T y pesadumbre para PRI y PAN, Delgado afirmó que el guanajuatense “es uno de los mejores voceros de la derecha, del clasismo, del racismo. Y ahora, pobrecito, lo dejaron solo…”.

Morena va más allá de la paridad en CDMX

Interesante encrucijada la que enfrenta Morena en la Ciudad de México, ya que la decisión parece inclinarse en dar la mayoría de las candidaturas a alcaldías a mujeres y no seguir al pie de la letra la discutida regla de la paridad. Con el objetivo de garantizar el triunfo y al mismo tiempo dar espacios a las mujeres, Morena podría hacer la diferencia y otorgar a sus cuadros femeninos que resulten competitivos las candidaturas en más de la mitad de las demarcaciones. En principio, habrá que estar pendientes en Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.