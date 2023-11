La terna, a escrutinio

En el Senado, todo está listo para que hoy se desahoguen en la Comisión de Justicia las comparecencias de las candidatas de la terna presentada por el Ejecutivo para la Corte, las cuales se realizarán en orden alfabético: Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos. Luego, se prevé que la comisión presidida por Olga Sánchez Cordero realice el análisis y, en su caso, aprobación del dictamen sobre elegibilidad e idoneidad de los perfiles. Ríos González, según especialistas, estaría impedida, no sólo porque encabeza la Consejería Jurídica de la Presidencia, que es del mismo nivel de una secretaría de Estado, sino porque todos los casos que deberá dirimir la Corte han pasado por su oficina. ¿Los legisladores de la mayoría votarán a favor de su elegibilidad? Veremos.

Abandonan diputados labores legislativas

Más de 90 por ciento de los 500 diputados federales busca reelegirse para otros tres añitos más de buenas dietas, con lo que al menos la mitad ya llevaría nueve años en San Lázaro. Y para no incurrir en abusos, ya se aprobaron reglas que deben cumplir, como que “no podrán ausentarse de las sesiones o reuniones del órgano legislativo por realizar actos de campaña, ni tampoco utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo legislativo, para destinarlo a asuntos electorales”. Pero en las sesiones de la semana pasada apenas llegaron 395, o cuando más aparecieron eran 468 en el salón de plenos a la última votación. Lo importante son las campañas, ¿qué no?

Reunifican a la dinastía Yunes

Todo indica que los del PAN con los del PRI, ahora juntos en la coalición Fuerza y Corazón por México, revivirán a la dinastía de los Yunes en Veracruz. Los Yunes Linares, los Yunes Landa, los Yunes Márquez, los Yunes Zorrilla… en fin, ahora irán todos en familia. Como se ha anticipado que será el PRI el que propondrá al candidato al gobierno de Veracruz para 2024, y como si no hubiera de otros apellidos, pues ya el tricolor propuso este fin de semana al joven diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, cercano a Alito Moreno, líder nacional del tricolor. Ya sólo falta que lo avalen el PAN y el PRD, para lo que no se ve problema alguno.

Las cartas azules en BC

Y hablando de candidaturas estatales de la oposición, vaya dilema que enfrenta el PAN para la candidatura de la primera fórmula de mayoría relativa para el Senado en Baja California. Enfrentará la disyuntiva de optar por un panismo tradicional como el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, que ya ha dado sus mejores batallas, o Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex y quien ha estado muy activo en la ‘marea rosa’ desde Sí por México. Pero de que será un varón, es claro, pues el CEN blanquiazul en la práctica dejó fuera a las aspirantes Gina Cruz y Eva Vázquez.

Spots de Xóchitl, para abajo

A partir de las 6:00 horas de hoy y en atención a una denuncia de Morena, el INE bajará tres spots de Xóchitl Gálvez bajo las siglas del PAN y PRD por algo muy simple: no definir si es militante del partido o no, y que es precandidata a la Presidencia, elementos que están con mucha “claridad” en la ley, destacó la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas. Al no identificar la aspirante la calidad en la que emite esos mensajes, estaría incurriendo en irregularidades.

‘Ya siéntese señor’, el mensaje para Fox

Después del problemón que creó por haberle dicho “dama de compañía” a la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, el expresidente Vicente Fox siguió publicando mensajes en su cuenta de X toda la madrugada entre sábado y domingo. “¿¿Que (sic) es la diferencia entre influencers y formadores de opinión??”. “Han hecho de Mariana un Casus-Belli (un acto para justificar el inicio de una guerra). ¡¡No entiendo!!”. Tal vez lo que no entiende el exmandatario es que lo mejor que le podría pasar es que se le caiga el internet.