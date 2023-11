El mundial de futbol, ¿en vilo?

Algunos expertos que han analizado las reformas a la Ley Federal del Trabajo, para homologar los salarios del futbol femenil con el varonil, además de alertar con el fin del negocio del futbol femenil, han advertido respecto del riesgo de que cueste el mundial de 2026. Resulta que la nueva redacción del artículo 300 determina una serie de obligaciones especiales de los empleadores de las futbolistas, que podrían entrar en conflicto con la FIFA. Este organismo ya le quitó el mundial sub-17 a Indonesia por una intervención gubernamental, aunque luego de que ésta se anulara, el mundial siguió su curso. Pero hay muchos precedentes de países suspendidos por intervenciones gubernamentales, como fueron Irán, Camerún, Nigeria, Guatemala, Kenia, India, Indonesia y Sri Lanka. Más allá de discursos nacionalistas y demagógicos, ¿valdrá la pena perder el mundial por el afán protagónico de unos cuantos legisladores? Usted dirá.

Monreal, ¿de vuelta al Senado?

Con la novedad de que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, ha planteado a Ricardo Monreal retornar a su escaño, no sólo para que ocupe la coordinación del grupo mayoritario, sino también para recuperar un voto a favor de Morena, ya que su suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, prácticamente vota igual que la oposición; es decir, todo en contra del oficialismo. ¿Regresará el senador zacatecano? Ya veremos.

“Bloque diamante”

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sacó los ‘trapitos al sol’ de los dirigentes del Frente Amplio, quienes –se quejó– la dejaron sola durante la campaña, pero cuando ganó la alcaldía, la buscaron para pedirle dinero y plazas. Entre los quemados están el dirigente del PAN en la capital, Andrés Atayde, quien –según reveló– le pidió la Dirección Jurídica y de Gobierno y de Obras, así como la dirigente del PRD en la ciudad, Nora Arias, quien le habría solicitado dinero y plazas. Vaya chisme. Y además de “pausar” su relación con el Frente, Cuevas anunció la creación del “bloque diamante”, una estrategia para evitar que “políticos oportunistas” hagan propaganda en la demarcación que gobierna. ¿Pedirá ahora la independencia de la Cuauhtémoc?

Diplomacia e institucionalidad

Aunque se ‘pintará la raya’ con la nueva era de Argentina que iniciará Javier Milei el 10 de diciembre, nos comentan que, de llegar una invitación para la ceremonia de asunción, el gobierno de México sí estaría representado por la canciller Alicia Bárcena, como una muestra de que no se romperán las relaciones, pese a que hay diferencias de pensamientos entre ambos mandatarios.

Se acerca Lobo a guarida de Morena

Luego de renunciar al PRD, de donde según indicó se llevaría a más de 65 mil militantes, Víctor Hugo Lobo, exdelegado de Gustavo A. Madero, ya se acercó a Morena. Aunque dijo que no se iría a otro partido con su movimiento, el diputado local contactó a Mario Delgado. “Es alguien que conozco desde hace muchos años y me dijo: ‘Pues ya rompí con el PRD, porque el PRD ya de izquierda no tiene nada y va en contra de mis principios”, reveló el propio Delgado Carrillo.

Revés de la Corte al Ejecutivo

El pleno de la SCJN le dio un revés más a la Presidencia de la República. Por unanimidad de votos, el pleno del alto tribunal desechó la solicitud de la Consejería Jurídica, de que el ministro Javier Laynez no revisara la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Hasta las ministras que siempre comulgan con la postura del Ejecutivo consideraron que no hay impedimento para Laynez Potisek. Eso no ha de haber caído nada bien en Palacio.