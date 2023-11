Xóchitl los hizo esperar, pero se vistió de amarillo

La virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, le hizo el feo al PRD. Llegó dos horas tarde a su registro, por estarse despidiendo de la bancada panista en el Senado. Si bien en parte se retrasó por pedir licencia, también quiso quedarse a cantar con los mariachis. Mientras tanto, la cúpula del sol azteca esperando… Eso sí, ya estando con los amarillos, Xóchitl se mostró más a gusto con ellos que con los priistas. No tuvo problemas en asumirse de izquierda ni en resaltar las causas sociales. Vaya malabares va a tener que hacer para mantener un discurso coherente que siga gustando a los tres partidos por igual.

Comienzan las denuncias también en CDMX

Salomón Chertorivski, precandidato de MC a la Jefatura de Gobierno, acudió al Instituto Electoral de la CDMX para reclamar que Clara Brugada, de Morena, y Santiago Taboada, del PAN, iniciaron el proceso electoral antes de la fecha que marca la ley. Esto aún ni empieza y ya se está judicializando; cómo será al final de la contienda...

No hay quimios... vuelven las protestas

A pesar de las protestas, marchas y caravanas, al final todo ha sido inútil. Sigue sin haber medicamentos, estudios, quimioterapias, vacunas trastuzumab, ribociclib, anastrozol, fulvestrant, abemaciclib, radioterapias. En respuesta, integrantes de la Unión Nacional contra el Desabasto y el Colectivo de Mujeres de Cáncer de Mama, AC, se dejarán ver de nuevo este jueves en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Puerta 1, desde las 08:30 de la mañana, para realizar una protesta pacífica. Los acompañarán pacientes que tienen desabasto de medicamentos psiquiátricos.

¿Y el titular de Salud?

Y a propósito del desabasto de medicinas que no se puede superar en el país, en la Cámara de Diputados no corren ninguna prisa con éste ni con otros problemas que aquejan a los ciudadanos. Resulta que, por una o por otra cosa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, nomás no acude a comparecer ante los legisladores para explicar las insuficiencias en medicamentos, médicos, tratamientos... A ya a menos de un mes de que los diputados terminen sus labores, sigue sin haber fecha de cuándo asista a explicar el contenido del V Informe de Gobierno de AMLO, que entregó desde el 1 de septiembre. ¿Ahí para el Año Nuevo?

Sugerencias para la reconstrucción de Acapulco

Más allá de las donaciones que siguen necesitando los acapulqueños, lo que el puerto requiere es un programa de reconstrucción y reordenamiento. Ante ello, al recibir el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2023, Sergio Alcocer Martínez de Castro convocó a ese gremio a implementar un plan con acciones inmediatas de vivienda y sostenibilidad, pero que también desarrolle, en el corto plazo, una norma emergente de construcción para que la rehabilitación incluya tecnologías más seguras y resistentes, medidas anticiclónicas, así como una gran coordinación integral para recuperar al puerto en el menor tiempo posible. Ahí está la voz autorizada, sólo falta que la escuchen.

Una pestañita no sele niega a nadie

Para nadie es sorpresa que las conferencias mañaneras en Palacio Nacional a veces se tornan un tanto somnolientas, tanto que ni siquiera en el gabinete aguantan el paso. Para muestra está Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien ayer estuvo como invitado y no pudo evitar echarse un coyotito apenas unos minutos. No lo culpen, pues la mañana era fría, el mandatario se aventó su cátedra de historia y la conferencia duró poco más de dos horas. Poco, si se considera que ha llegado a cronometrar 3:40 horas.