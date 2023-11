Todo el priismo, a la reelección en San Lázaro

Mientras que en las bancadas de Morena y del PAN en San Lázaro anticipan que entre 50 y 60 por ciento de sus integrantes buscarán reelegirse el año próximo en sus curules, el PRI adelantó que “nosotros todos vamos por la reelección”. Así fue en voz de su coordinador, Rubén Moreira. Y el hoy diputado y exgobernador priista de Coahuila argumentó que, “si no la presentas, te eliminas. Yo ya presenté mi solicitud”. No obstante, aclaró: “Todos van a tener la misma posibilidad”, aunque “eso no significa que tu partido te escoja…”.

Entre reclamos al PAN y aplausos a le magistrade

Hondo caló en el panismo el doble reclamo y regaño de la diputada trans de Morena, María Clemente García. Primero acusó que la muerte de le magistrade Ociel Baena es resultado “de los discursos de odio y del estigma que ha alimentado el PAN contra la comunidad trans”. Ayer, el pleno de los diputados despidió a Ociel con un minuto de silencio y otro minuto de aplausos. Y, para no dejar dudas, la panista Kathia Bolio expresó que “nos sumamos al dolor de la comunidad LGBTIQ”. Pero la morenista no perdió la oportunidad y exigió “congruencia” a Acción Nacional, al advertir que “los discursos de odio matan y envalentonan a los asesinos de personas no binarias…”..

De vuelta a Badiraguato

Aunque no le guste a la oposición, el presidente López Obrador advirtió que seguirá visitando la tierra del Chapo Guzmán, Badiraguato, Sinaloa. El punto es –y en eso tiene razón el mandatario– que no hay que estigmatizar a todo un pueblo y sus habitantes. Es más, convocó a cambiar ese mote de “Triángulo Dorado” (Sinaloa-Chihuahua-Durango) por el de “Triángulo de la Bondad”, porque –dijo– en esta región vive mucha gente honesta que se dedica a la agricultura, la ganadería y el comercio.

¡Aguas, Lord Molécula!

Y hablando de la gira por Sinaloa, vaya episodio bochornoso el que se vivió en la conferencia matutina, cuando una “reportera” tomó la palabra para alabar al mandatario federal. “Por primera vez yo tengo un líder político, y ese es usted. Yo soñaba con estar en una mañanera y agradezco que me hayan palomeado”, dijo. Después pidió autorización para acercarse a López Obrador, entregarle un regalo y, con emoción desbordada –”no lo puedo creer, ay, voy a llorar”, dijo–, pedir que por favor le tomaran una foto. El Presidente la abrazó, le dio un beso y arengó: “¡Que vivan las periodistas!”, a lo que la comunicadora respondió con un “Dios lo bendiga, Presidente”.

La foto incómoda

La agenda del presidente López Obrador en APEC incluye la toma de fotografía oficial, a pesar de que él advirtió que no buscaría estar en la misma foto que Dina Boluarte, presidenta de Perú. A ver cómo la esquiva o qué desdén le hace frente a Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Primos hacen las paces

Quienes ya hicieron las paces tras el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla fueron los primos, el senador Alejandro Armenta y el diputado Ignacio Mier. Luego de que el segundo había expresado cierta inconformidad, Armenta, quien será el abanderado guinda, llamó a su primo a dialogar. Ayer mismo, tras el encuentro, el senador publicó un mensaje en redes sociales donde da la mano al diputado Mier: “Con dignidad y sinceridad construimos la unidad en Morena. Paso a paso vamos a consolidar el legado de nuestro presidente López Obrador para fortalecer a nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum”, expresó.