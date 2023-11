Esperan nueva ‘sorpresa’ de Palacio Nacional en San Lázaro

Ya con todos en campañas electorales y con la idea de que ya no hay agenda prioritaria de Palacio Nacional, en las cúpulas de la oposición en San Lázaro nos anticipan que “estamos en espera de una nueva sorpresa de AMLO”. Advierten que Morena y sus aliados preparan la posible aprobación fast track de la reforma administrativa que llegó desde marzo. Alertan que es una iniciativa “más tóxica y peligrosa que las reformas eléctrica, electoral o la militarización del país”. Es la que contiene la llamada “cláusula exorbitante”, figura que permite al gobierno poner fin a contratos con particulares, nacionales o internacionales, con “ventajas abusivas en favor del gobierno y en perjuicio de los particulares”.

Auguran caída de reforma laboral

Y hablando de agendas prioritarias de los diputados, en el PAN, en Morena y en el PRI nos aseguran que la reforma laboral, que busca la reducción de 48 a 40 horas de trabajo por semana, “no saldrá”. Impulsada principalmente por MC y Morena, la propuesta tiene a morenistas con posiciones y planteamientos encontrados, porque hay quienes tienen empresas y saben de las dificultades que implicaría, nos dicen. Los del PAN, de entrada y de plano, sostienen que “casi te puedo asegurar que no sale”. En los foros del parlamento abierto realizados en el Palacio Legislativo, ha habido muchas voces de expertos que advierten que el tema “aún requiere de un mayor estudio y análisis”. Ya se verá en el mes que les queda de este año a los legisladores.

Los del Frente, al ‘confesionario’

Por aquellos pecados que algunos tengan pendientes de pagar, ayer, los dirigentes nacionales del Frente Amplio por México acudieron a un encuentro privado con los obispos. “Hoy nos reunimos con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con quienes compartimos la causa en favor de la paz en México. Unidos podemos construir un mejor país, más seguro y pacífico, con un futuro próspero para todas y todos”, según escribió Alito Moreno en sus redes sociales, al salir de la reunión. Y van listos a cumplir con la penitencia.

El Presidente bromea con su edad

El presidente López Obrador llegó a los 70 años, y no faltó la lluvia de felicitaciones en redes sociales hacia su persona. De gira por Sonora, bromeó con su edad, pues –dijo– aunque llega “bien”, ya se le olvidan cosas, o no sabe si aún es parte del poscovid. Por ejemplo, quería ya exhibir la terna que propondrá al Senado para sustituir al ministro Zaldívar, pero Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, le recordó que aún ni se aprueba la dimisión: “Está bien, ya me corrigió la plana, muy bien. Miren qué extraordinaria secretaria de Gobernación”, dijo el mandatario.

Aprovechará visita a San Francisco

Por cierto, López Obrador al menos consiguió tener una reunión bilateral con el presidente estadounidense, Joe Biden, en el marco del APEC. Así, el viaje a San Francisco –al que no quería ir para no toparse con Dina Boluarte, presidenta de Perú, a quien considera espuria– tendrá un segundo propósito.

Positivo inicio de Eduardo Ramírez

Señales favorables envió Eduardo Ramírez desde Chiapas para el movimiento de la transformación nacional, pues el evento con el que debutó como coordinador estatal fue muestra clara de por qué siempre fue el favorito. Aparte de que estuvieron presentes todos los liderazgos políticos y sociales que están por la continuidad de la ‘4T’, en la gente se recibió con atención su planteamiento de cuidar la unidad, y es que, desde mucho antes de que resultara electo, el senador manifestó que su compromiso es con el proyecto que lideran el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y así lo reafirmó ante los presentes. En Tapachula agradeció la confianza de las bases sociales y subrayó que asume con compromiso la estafeta de profundizar la transformación.