Arrancan precampañas sin candidatos

Ayer arrancaron oficial y legalmente las precampañas en la CDMX, Yucatán y Jalisco, pero con un pequeño detalle: en Morena ya hasta se acabaron sus precampañas –ordenaron no hacer más actos proselitistas–, pero aún no hay candidatos. Ni Morena ni el Frente opositor han definido sus candidaturas y mucho menos en cuáles de los nueve estados serán para mujeres y cuáles para hombres. “Lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre… hay dudas de si estamos en falta por no haber arrancado hoy… no pasa nada, no tiene consecuencias jurídicas”, aseguró Mario Delgado. Veremos.

Los favoritos de Graue

Ya en la recta final del proceso de designación del rector de la UNAM, Enrique Graue, se percibe, está presionando a los integrantes de la Junta de Gobierno para que elijan a sus dos más cercanos. Leonardo Lomelín, quien es el secretario general de la UNAM, o Luis Álvarez Icaza Longoria. Hay confianza en que, al margen de las inclinaciones de Graue, la junta actúe con autonomía.

Chertorivski va solo

Y mientras en el Frente opositor y en Morena se están poniendo de acuerdo, Salomón Chertorivski, con MC, va sólo por la Jefatura de Gobierno y se dice a la espera de conocer a sus contrincantes. De su tercer lugar en las encuestas, él dice que “esto apenas empieza”. Pero donde MC no se puso las pilas es en informar al INE, un día antes del inicio de la precampaña, cómo aplicaría la competitividad en la postulación de sus candidatas para cumplir con la paridad. La consejera Dania Ravel ventiló que PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y Morena sí presentaron los informes al respecto, no así el partido naranja.

Xóchitl comienza a despedirse del escaño

Este fin de semana, Xóchitl Gálvez adelantó que se acerca el momento de dejar su escaño para dedicarse por completo a la precampaña presidencial. “Estoy por separarme de mi cargo como senadora, con muchísimo orgullo para entrarle de lleno a lo que viene, que me pongan solita a la señora, solita, sin montoneros”, soltó en referencia a Claudia Sheinbaum. Falta que la mayoría morenista en la Cámara alta le apruebe su licencia, no le vaya a pasar como a Lía Limón en el Congreso de la Ciudad de México.

Silencio en El Camino de México…

Todo quedó como estaba, en silencio. Ni hubo respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a la impugnación de Marcelo Ebrard, ni el excanciller anunció nada. Mucho menos sus legisladores afines tomaron decisión alguna de dejar el partido. Todo sereno. Se esfumó también la advertencia de la exdirigente nacional morenista Yeidckol Polevnsky, quien anticipó que “desde su liderazgo en El Camino de México, Marcelo Ebrard, figura clave en la política mexicana, se prepara para un anuncio importante el 3 de noviembre”... Nada hasta ayer.

Nadie sabe para quién trabaja

Hay una persona clave en lo que está pasando en la CDMX entre Omar García Harfuch y Clara Brugada. Si bien se le identifica como cercana a Claudia Sheinbaum, resulta que Paola Ojeda, exesposa del senador César Cravioto e hija del político tabasqueño Raúl Ojeda, sería quien apoye económicamente la campaña de la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, en contra de los planes de quien fuera su jefa y amiga.

Buenos para hacer la barba

Ayer hubo lluvia… pero de felicitaciones para Mario Delgado y Citlalli Hernández por sus tres años como dirigentes nacionales de Morena, como presidente y secretaria general, respectivamente. No es para menos, quién quita y resulte redituable hacer la barba a días de que se definan las candidaturas para las gubernaturas en nueve estados. Y si no, pregúntenle a Sergio Gutiérrez Luna, Ignacio Mier, etc...