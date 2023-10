Marginan a oposición en cambios al Presupuesto

Aunque aún faltan dos semanas para la fecha límite legal de su aprobación, que es el 15 de noviembre, y a pesar de los daños de Otis en Guerrero, Morena ya tiene listo el dictamen del Presupuesto de Egresos, con cambios “mínimos” al proyecto del Ejecutivo propuestos sólo por sus partidos aliados. Diputados de oposición en la Comisión de Presupuesto se quejaron ayer de que “a nosotros no nos han aceptado moverle ni siquiera una coma”. Por eso, sólo con los votos de Morena, PVEM y PT, esta comisión se declaró ayer ya “en sesión permanente” para que esta misma semana aprueben el dictamen, “a más tardar este viernes”. El próximo martes 7 iniciaría su discusión en el pleno de los 500 diputados, anticiparon morenistas.

Tregua efímera en San Lázaro

Ni una hora duró ayer su ‘tregua chicha’ pactada en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El jefe de la fracción panista, Jorge Romero, reveló que “todos los coordinadores parlamentarios acordaron hacer una pausa en las posturas partidistas, en solidaridad con los afectados del huracán. No es el momento para posturas partidistas, ya llegarán, serán inevitables, pero nos tenemos que concentrar primero en lo que realmente importa”, dijo. Pero, a menos de una hora de su acuerdo, tanto en el pleno como en la Comisión de Turismo, ante el secretario Miguel Torruco, las descalificaciones a los gobiernos de Morena no pararon. De “improvisados, irresponsables, ineptos y electoreros” no los bajaron en la oposición.

Aprueban cuenta pública, pese a anomalías

La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados dejó pasar ayer la opacidad reportada por la Auditoría Superior de la Federación en el gasto público del año 2021. Entre duras críticas de legisladores de PAN, PRI y PRD, avalaron la cuenta pública de ese año, a pesar de las irregularidades de más de 64 mil 800 millones de pesos que no han sido aclaradas. Y para no variar, las observaciones hechas por la ASF se refieren principalmente a las obras preferidas del Ejecutivo, así como al uso de fideicomisos operados por el Ejército, al manejo de programas sociales y el gran fraude en Segalmex, entre otras.

Al corralón, por escabrosos

Una cosa es echar relajo con motivo del Halloween, y otra distinta es no respetar el reglamento de tránsito. Al menos eso lo tiene claro Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quien dio a conocer que durante la Rodada del Terror 2023 las autoridades debieron remitir al corralón 89 motocicletas y aplicar las respectivas sanciones. El problema es que los conductores, disfrazados de monstruos o payasos tenebrosos, no portaban casco de protección o llevaban sus unidades sin matrícula. El susto, por lo visto, se lo llevaron los participantes de la rodada.

Confusión en el enlace con Evelyn

Doble despiste el de Evelyn Salgado, gobernadora en Guerrero. Primero no está a tiempo para el enlace telefónico en la mañanera para dar el parte de la situación en Acapulco, y luego, después de que una funcionaria cubrió su turno, da una nueva cifra de muertos, distinta a la que el propio gobierno de México manejó hasta la tarde del domingo. El Presidente justificó que quizá podría haber más, pero no se cuentan hasta que está la diligencia judicial. Vaya lío.

El público de la F1 y la mañanera

Al Presidente le encanta ese dicho de “ver la paja en el ojo ajeno”, pero a veces no la aplica parejo. Ayer criticó la presencia del ministro Alberto Pérez Dayán en la carrera de la Fórmula 1. Pero no dijo nada de la asistencia a ese mismo evento del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Y no es que uno esté bien y otro mal. En realidad, no tiene nada de malo acudir a ver la carrera. Y el mandatario, quizás, en el fondo lo sabe, pues fue cauteloso y no criticó este evento, que además deja una importante derrama económica para la capital.