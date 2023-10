‘Te lo digo a ti, Adán, para que lo entiendas, Marcelo’

Como un “mensaje cifrado y preciso” para Marcelo Ebrard se interpretaron ayer en Tabasco las palabras de Claudia Sheinbaum, según los propios seguidores marcelistas. Nos comentaron que cuando la exjefa de Gobierno dijo en Villahermosa que “Adán Augusto sí es un compañero de primera, porque no sólo reconoció el triunfo y el resultado en las encuestas, sino que está en el movimiento y nos está ayudando para obtener el triunfo en 2024″, fue un mensaje directo para el excanciller. “Como dirían en el pueblo: ‘Te lo digo a ti, Juan, para que entiendas, Pedro’.

Frágil cordialidad en la oposición capitalina

Muy felices y abrazados de Santiago Taboada lucieron los alcaldes Adrián Rubalcava (Cuajimalpa) y Sandra Cuevas (Cuauhtémoc), en el quinto Informe de Gobierno del alcalde panista de Benito Juárez. Quizá les dure poco la sonrisa y cordialidad cuando entre la pugna entre el PRI y el PAN por definir quién se queda con la candidatura opositora para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Aunque los blanquiazules pusieron a la candidata a la Presidencia, no necesariamente abrirán paso al PRI en la capital, nos aseguran.

¿Malos presagios?

El sábado, cuando estaba el anillo del eclipse solar anular en todo su esplendor, el dirigente de Morena, Mario Delgado, cuestionó mirando arriba: “¿Qué mensaje nos están dando los astros desde el cielo?”. Y cuando la Luna se empezó a hacer a un lado y se formó una gran C de fuego, se respondió: “¡Es Claudia! Nos dijo el cielo…”. Ante tal alucinación, habría que recordarle que un eclipse, de acuerdo con la creencia de distintas civilizaciones, representa el presagio de desastres o eventos catastróficos… Por otra parte, cuestionada al respecto, la virtual candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, atajó: “No vio bien (Delgado), es Xóchitl”… Así el nivel de la no-precampaña.

La crítica emecista… cargada hacia un lado

Y hablando de la contienda capitalina, el diputado emecista Jorge Álvarez Máynez acusó en redes sociales la clara existencia de actos de pre-precampañas para la Jefatura de Gobierno. Lo curioso fue que en el video que posteó metió mayormente los espectaculares del panista Santiago Taboada –que vaya que son demasiados– y apenas aludió a los de los aspirantes de Morena, sobre todo de la exalcaldesa de Iztapalapa, que ha tapizado la ciudad. Luego se quejan cuando alguien señala que en MC le están haciendo el juego al partido guinda.

Ministro alerta por recortes al PJF

La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dependerá del tema presupuestal, alertó el ministro Jorge Pardo Rebolledo. Durante un foro organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial, el togado resaltó que, aun cuando la Cámara de Diputados contempla una asignación de recursos para este rubro a partir de 2024, “siempre existe la posibilidad de que, en el siguiente ejercicio fiscal, no sólo no se aumente el presupuesto, sino que, incluso, exista una reducción, lo cual, sin duda, dificultaría más el dar cumplimiento a lo establecido”. Parece que en la SCJN se prevé que seguirá el acoso al Poder Judicial en el siguiente sexenio.

Apoyos sociales en tiempos de no-precampaña

El jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, concluyó este fin de semana en Milpa Alta un recorrido por las 16 alcaldías, donde entregó un total de 72 mil 382 tarjetas del Programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Si bien es cierto que como gobernante tiene la tarea de otorgar los apoyos previstos por ley, bien podría hacerse la entrega sin necesidad de la gira. No faltará quien sospeche un tinte electoral en el reparto de programas sociales. Pero, ¿acaso estamos en campaña? Pues aunque no lo parezca, aún no empiezan.