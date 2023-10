Adán visita Palacio

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exaspirante presidencial por Morena, anduvo de vuelta en Palacio Nacional. Llegó luciendo barba crecida, distintivo clásico de quien sufre un descalabro. Su estancia fue corta, apenas 45 minutos, y se fue sin dar declaraciones a la prensa. La pregunta es: ¿habrán conversado de temas electorales, entiéndase la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿O sólo habrá sido visita de cortesía…?

Morenistas en India

Con la novedad de que la flamante presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, anda por Nueva Delhi, India, junto con su compañera de bancada, la mexiquense Martha Guerrero. Las legisladoras tienen previsto participar en la novena cumbre de los presidentes de Parlamentos del G20, el 13 y 14 de octubre. Está muy bien que representantes del Senado, que es corresponsable de la política exterior, acudan a ese tipo de encuentros parlamentario-diplomáticos. Lo que no está bien es la incongruencia de asistir, pero por otra parte pregonar que esos eventos son “turismo legislativo” que no van con la “austeridad republicana”.

¿Salvado Alito del desafuero?

Sobre el expediente de Alejandro Alito Moreno “es un procedimiento donde no hemos revisado absolutamente nada y no podemos adelantar algo de lo que no está revisado”, admitió el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Humberto Pérez Bernabé, de Morena, la noche del martes. Y ayer el dirigente nacional del PRI lo celebró con reporteros: “¡Hermano querido, ya sabes, no pues ya, ya hemos pasado!”. Incluso se mofó, diciendo que los de Morena están como la Chimoltrufia, “como dicen una cosa, dicen otra”. Por lo pronto, contento, afirmó que “aquí estamos trabajando, hay que construir acuerdos y consensos por México…”.

Se diluye El Camino de México

De más de 80 que se dijeron, pasaron a 60, después a 40, y ayer se manifestaron sólo 17 de la corriente morenista afín a Marcelo Ebrard, El Camino de México. El grupo que está en contra del proceso interno de la ‘4T’, que dejó fuera al excanciller, activó su advertencia de que, con su grupo, completarían una mayoría opositora al Paquete Económico 2024, y delineó ya los ajustes que exigirán a la Ley de Ingresos. Ya se verá qué eco tienen.

Los libros por la fuerza

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos, presumió que los docentes de Madera, Chihuahua, tomaron los libros de texto gratuitos bajo asalto. “Los docentes de Madera asaltan el almacén y liberan sus libros!... No jueguen con la indignación de las personas libres. Se prometió la entrega de los libros en #Chihuahua y el no hacerlo provoca dolor”, escribió en X. Esto, luego de que la Secretaría de Educación de ese estado frenó la distribución ante dos nuevos amparos otorgados por un juez a dos asociaciones civiles, pese a que la Corte ya había desechado la controversia constitucional ingresada por el gobierno estatal.

Militares rusos, de nuevo invitados a México

A pesar de la polémica que generó en el Desfile Militar del 16 de septiembre, nuevamente se contó con una delegación rusa en una ceremonia oficial, en esta ocasión como invitada al Bicentenario del Colegio Militar. Dirán que también se invitó a delegaciones de otros países, sí, pero los otros no son invasores de un pueblo soberano como el de Ucrania, ¿verdad? Y bueno, de la presencia también de militares del régimen represor de Daniel Ortega en Nicaragua ya mejor ni hablamos.