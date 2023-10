Ahora Morena va por… Porfirio Díaz

En un espacio en su lucha junto a Marcelo Ebrard contra el proceso de elección interna de Morena, el diputado federal morenista de Oaxaca Daniel Gutiérrez Gutiérrez emprendió otra batalla por su cuenta. Resulta que quiere que se repatrien a México los restos del oaxaqueño Porfirio Díaz Mori, por ser –dijo– “una de las figuras más importantes en la historia de México”. A través de un punto de acuerdo, el legislador de la corriente marcelista argumentó que el general brindó al país “el orden social, la paz y el progreso económico”, por lo que “hablar de Díaz es hablar de un soldado de la patria, del general, del hombre que transformó a nuestro país, y nosotros tenemos la obligación de honrar su memoria”, justificó.

Cambian a Villa por Madero

Y hablando de personajes históricos, vaya pifia la de la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala. Resulta que para conmemorar el natalicio de Francisco I. Madero el 30 de octubre, colgaron una manta con la imagen de… Pancho Villa. Y no sólo eso, sino que arriba de la ilustración de Villa escribieron “Fracisco” en lugar de Francisco. Y todavía el secretario, Homero Meneses, lo tomó con humor. Ni cómo ayudar.

Se asoma pugna en el FAM en la CDMX

Se esperaba que los del Frente Amplio, o de la coalición Va por México, salieran –al menos por formalismos– en defensa de su alcaldesa en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, después de su violento incidente en la Central de Abastos. Todo lo contrario, ayer la diputada del PRI Cynthia López Castro, quien también busca la Jefatura de Gobierno, acudió al mismo lugar y con la misma gente, y afirmó que “cuando uno no es prepotente, la Central de Abastos te recibe con los brazos abiertos”, en referencia al pleito que sostuvo Cuevas con los comerciantes. Todo indica que a la alcaldesa la dejarán fuera del proceso interno del FAM.

Responde Sheinbaum a Calderón

Desde Madrid, en el Instituto Atlántico de Estudios, el expresidente Felipe Calderón recomendó “generar un gran plan en Estados Unidos”, pues –dijo– “la diplomacia estadounidense está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina”. La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, no tardó en responder: “Cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que sólo competen a los mexicanos y mexicanas. Las elecciones las cuida el pueblo de México”, sostuvo, no sin antes referirse al michoacano como “un presidente espurio que llegó con un fraude electoral”.

Desfile pambolero en la ‘cancha’ del Senado

El presidente del Senado, el chiapaneco Eduardo Ramírez, ayer entregó reconocimientos a las “leyendas” del futbol mexicano; entre otros, al exportero de la selección Adrián Chávez, y al exseleccionado nacional y mediocampista de Pumas Leonardo Cuéllar, así como al Parejita López, y su padre, José López Sánchez, y a otros no muy conocidos. La pregunta, sin embargo, es: ¿y dónde están las leyendas? Porque llamó mucho la atención las ausencias de Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos o, ya de perdida, Javier Chicharito Hernández. Pero, la verdad, es que es el Senado y no la FIFA.

Siguen aplaudiendo extradición del Ratón

Tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como el fiscal general, Merrick Garland, fueron insistentes en agradecer al gobierno de México que se haya extraditado a Ovidio Guzmán. Sin duda lo ven como una victoria importante, que, según dijo el propio fiscal, “no será la última”.