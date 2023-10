Desbordan pasiones… y golpes en Morena

No por nada se prolongó hasta el sábado la decisión de los elegidos en Puebla para ir a las encuestas. Los ánimos de los morenistas en su Consejo Estatal se calentaron tanto que llegaron a los golpes. Luego de elegir a Ignacio Mier, Julio Huerta, Lizeth Sánchez y Olivia Salomón, consejeros revelaron que se registró una batalla de porras entre los consejeros estatales que apoyaron a Huerta y los que respaldaron a Mier, que terminaron a golpes. Por eso, en su visita del sábado al estado, Claudia Sheinbaum tuvo que llamar, otra vez, “a la unidad”. Y Mario Delgado terció diciendo: “No, no se peleen, no vale la pena, es una propuesta, es una sugerencia del consejo, la Comisión Nacional de Elecciones tiene la libertad de determinar…”.

Los ‘culebras’ del INE…

Y hablando de inconformes, fuertes fueron ayer en Tlaxcala los reproches de Morena también en contra del INE. El “coordinador de vocerías” del equipo de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, dijo en pleno discurso que “los del INE son medio culebras”, en referencia a las sanciones de las que puede ser objeto la ‘4T’ si anuncia alguna candidatura o hace referencias a actos de campaña. Y la propia Sheinbaum también se quejó y criticó: “Resulta que los servidores públicos, en fin de semana, pueden venir a los eventos, pero no pueden estar en el templete”. “¿Cómo la principal dirigente del movimiento en Tlaxcala (la gobernadora Lorena Cuéllar) no está en el templete?”, cuestionó.

¿Se asoma fractura del Frente en CDMX?

Cuentan aspirantes del Frente Amplio por México a gobernar la capital que “la paciencia se acaba”, que “las presiones crecen” y que “los ánimos se calientan”. Advierten que legisladores federales, locales y alcaldes de la CDMX “enviaron ya cartas, oficios y mensajes a los dirigentes nacionales” para acelerar el proceso interno y definir método y candidaturas. Priistas y perredistas compartieron la advertencia del alcalde tricolor de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, de que “hay muchos aspirantes de la alianza que tienen grandes cualidades, y, si no se les toma en cuenta, vamos a fraccionar a la alianza y eso nos va a llevar a una inevitable derrota”.

Impulsan bienestar de madres trabajadoras

Más allá de las posiciones partidistas en época electoral, surgió un movimiento que busca involucrar a la sociedad civil para solucionar uno de los problemas que más ha afectado a las familias trabajadoras. Se trata del proyecto Aliados por las Estancias Infantiles, que apela a la ciudadanía para que aporte su firma y obligar así a las autoridades a que regresen los espacios cancelados. El esfuerzo es encabezado por la alcaldesa Lía Limón, quien reinstauró este programa social en su demarcación.

Opacidad del Insabi, hasta por 114 mmdp

El exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga se quejó de la opacidad y de la resistencia de los extitulares del Insabi, de rendir cuentas de los recursos de hasta 114 mil millones de pesos que malgastaron en su fallida existencia. “El Insabi manejó durante su existencia 114 mil millones de pesos. Ante la solicitud de información en las plataformas de transparencia, los responsables se niegan, argumentando que dicho instituto ya no existe. Éste podría ser el desvío más grande del sexenio y nadie ha dicho nada”, reprochó en sus redes sociales el exrector de la Escuela Libre de Derecho.