Baja la ‘4T’ presión sobre el INE

El INE ya no está –al menos no tanto– en la mirilla presupuestaria y de austeridad de la ‘4T’. El nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, del PAN, reveló ayer a periodistas que “ya no es el órgano con el que se quieren meter tanto con respecto a su presupuesto, ahora le están poniendo atención a otros organismos o a otro poder (el Judicial)”. Estimó que el diálogo es la mejor ruta. “Nos da gusto que el INE no sea uno de esos organismos que estén en una mira de algún recorte presupuestal importante. Por eso, esta vez se va escuchar y ayudar” a la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, anticipó, con quien tuvieron ayer su primer encuentro privado.

Celia Maya, por el enésimo intento

Celia Maya ha sido propuesta múltiples veces por Palacio Nacional, tanto para ser ministra de la Corte, como para ser gobernadora de Querétaro, entre otros cargos. Sin embargo, siempre se queda en la línea y ve frustrados sus nombramientos, porque no obtuvo el apoyo, ya sea del Senado o de los electores. Pero ahora, según el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, “personeros” del gobierno federal, que están en su propia bancada, pretenden imponerla como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. El legislador señaló que Maya es militante activa de Morena, por lo que, de acuerdo con la Constitución, no cumple con los requisitos. Todo indica, pues, que doña Celia se volverá a quedar en el “ya merito”.

Las medidas tardías del INE

La virtual precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, anunció que, por instrucción del INE, en los primeros minutos de hoy eliminaría una docena de tuits en los que, de alguna manera, habla del proceso electoral y de la sucesión presidencial de 2024. Lo curioso es que, antes de eliminar los posts, los volvió a poner en su cuenta, por si alguien no los había visto. Es, pues, tapar el sol con un dedo, pues por más eufemismos y maromas que hizo tanto la autoridad electoral como los bloques partidistas –por supuesto, también Morena y el oficialismo–, a nadie se puede engañar y esto ha sido a todas luces una carrera anticipada.

La hora crucial para Marcelo

Aun cuando dijo que la decisión está en manos del partido, Marcelo Ebrard seguramente sabe que no atenderán sus reclamos y, en consecuencia, tendrá que irse de Morena. Lo que por ahora dejó de lado es la opción de estar “de una u otra manera” en la boleta en 2024. A lo mejor es porque, según nos cuentan, algunos de los legisladores que lo han apoyado hasta el momento no se irían con él. Entre que son fundadores de Morena y que no quieren dejar el partido, marcaron su límite de hasta dónde están dispuestos a seguir al excanciller.

Saludan a AMLO peruanos seguidores de Castillo

A pesar de las tensas relaciones del gobierno de México con Perú, porque no reconoce a Dina Boluarte, el presidente López Obrador encontró arropo en Chile de la comunidad peruana en ese país. “AMLO, amigo, el Perú está contigo”, dijeron simpatizantes, quienes agradecieron también por defender la democracia en su país, pues México se ha pronunciado en contra del derrocamiento de Pedro Castillo.

Le opacan la nota al magistrado Guerra

Las decisiones de Rafael Guerra Álvarez derivaron ayer en tremendo caos. Resulta que el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México anunció por la mañana, con bombo y platillo, un incremento salarial de 3.5% directo y algunas prestaciones, retroactivo a enero pasado… pero sólo para algunos empleados de la institución. La lógica se impuso y los excluidos opacaron la nota, pues salieron ayer mismo a exigir un trato justo e igualitario. “Si hay aumento para algunos, que lo haya para todos”, decían durante el cierre de Niños Héroes y Patriotismo, entre otras avenidas donde hay instalaciones del Poder Judicial capitalino. Al final se hizo una mesa de diálogo; esperemos a ver en qué resulta.