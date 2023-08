Delgado y la paja en el ojo ajeno

Muy entusiasta salió ayer Mario Delgado a decir que “se acabó la simulación. Alito ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas Paredes. PRI…RIP”. No escatimó en su tono burlón el dirigente nacional de Morena al criticar el proceso interno de Va por México. ¿No sería mejor que se pusiera a arreglar los “severos problemas” que ha tenido el levantamiento de la encuesta por las corcholatas, y que han causado preocupación en Marcelo Ebrard?

May, con un pie fuera

Quien pareciera tener los días contados es Javier May, director general de Fonatur, y no porque el Presidente lo quiera despedir, sino porque es oootro de los funcionarios que evidenciará que en la ‘4T’ importa más el cargo que el encargo. Recordemos que el encargado del Tren Maya declaró que apenas el Presidente haga el recorrido del 1 de septiembre sobre un tramo de la obra, él dejará el puesto para alistarse como corcholata por Tabasco. Tema del que, por cierto, no quiso hablar ayer con la prensa.

Cabeza de Vaca, mal y de malas

Parece que el destino quiere aguarle la fiesta a Francisco García Cabeza de Vaca, quien estaba muy contento como coordinador del tema seguridad en el Frente. Y es que, primero, salió la información de que el Colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos localizó fosas clandestinas en un rancho que supuestamente sería suyo. El exgobernador tamaulipeco negó ser propietario del predio. Pero ayer un tribunal federal ordenó dejar sin efecto la sentencia que lo amparó contra la orden de aprehensión que se giró en su contra el 4 de octubre, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado, y se ordenó al juez reponer el proceso.

Vuelve Inai con pila recargada

“No permitamos que el Inai sea coartado por intereses políticos que nada tienen que ver con lo que verdaderamente está en juego: la tutela y garantía de los derechos fundamentales”. La frase retumbó en el salón del pleno del Inai durante la primera sesión del instituto en cinco meses. Rodeados de cajas llenas de expedientes, presuntamente con asuntos que tenía pendiente el organismo, los comisionados retomaron sus actividades de forma normal. Se acabó el mundo ideal del gobierno, en el que nadie les pida rendir cuentas ni transparentar nada.

Bárcena sería ratificada el lunes

Alicia Bárcena buscará ser ratificada el lunes como canciller. Durante un encuentro con los senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores, la secretaria designada adelantó que será el primer día de la próxima semana en el que buscará hacer su cargo oficial. No tuvo prisa Bárcena, quien llegó al puesto a mediados de junio pasado.

Malas cuentas con damnificados

Se acaba agosto y, con la llegada de septiembre, viene el recordatorio de los pendientes en materia de reconstrucción. Se cumplen ya seis años del sismo de 2017 y la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México sólo ha entregado 15 mil viviendas, de un total de 22 mil que resultaron dañadas. Según el jefe de Gobierno, Martí Batres, cerca de 4 mil se encuentran en proceso de obra, y en unas 2 mil se está por iniciar obras. Pues más vale que se den prisa.

Tribunal da revés a Lozoya

Un tribunal colegiado de la Ciudad de México declaró infundada la queja presentada por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, con la que el exfuncionario buscaba anular los testimonios y videos de los interrogatorios a ocho exdirectivos de Odebrecht que lo acusan de recibir sobornos. Se ve negro el panorama para Lozoya Austin.