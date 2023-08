Extienden manta pro-Xóchitl en pleno Zócalo

El sentimiento del pueblo, ese que tanto respeta el Presidente, no se puede negar. A las afueras de Palacio Nacional, así como se extiende un puesto de pejeluches cotidianamente, ayer resaltó una gran lona con la imagen de “la innombrable”: Xóchitl Gálvez. En ésta se resaltó que, en Tabasco, terruño del mandatario, y Chiapas, la aspirante de la oposición “nos robaste el corazón”.

Clases de violencia de género

Queda claro que el presidente López Obrador nomás no entiende de qué se trata la violencia política de género. Ayer tuvo la puntada de cuestionar si en “¿todo lo que me dicen a mí no hay violación de género?” Y para que no quepa duda, insistió: “¿O el género es nada más femenino?”… Que alguien le explique, pero ojalá no sea Nadine Gassman, titular de Inmujeres, quien considera que las mujeres deben “aguantar vara” en política. Ni modo que la violencia sea contra los machines.

Otra de elevadores en el IMSS

Esto ya parece broma, pero desafortunadamente no lo es. Resulta que, otra vez, ocurrió un incidente en un elevador de un hospital del IMSS. Esta vez ocurrió en el Hospital General de Zona número 7 en Monclova, Coahuila. El ascensor se detuvo entre el piso 1 y 2, y quedaron atrapados tres pacientes cardiacos y cuatro familiares de derechohabientes. Finalmente, fueron rescatados por personal de Protección Civil y, por fortuna, no hubo lesionados, aunque sí momentos de angustia.

Consienten a youtubers

Si de por sí en este sexenio los youtubers están como en un pedestal, y se dedican a hacer gestiones y charolear con la acreditación de prensa de Presidencia, ayer el presidente López Obrador tuvo una ocurrencia que fue como música para sus oídos: hacer una convención de medios independientes… ¿De a cómo? Se escuchó por acá y por allí.

El ‘comediante’ Cuitláhuac

Mientras Veracruz es un estado cuestionado por el uso político de la justicia –ayer, por cierto, un juzgado ordenó la libertad de la jueza Angélica Sánchez, detenida irregularmente–, al gobernador Cuitláhuac García le entró el síndrome de comediante. El morenista tuvo la gran puntada de bromear con las críticas hacia los libros de texto, videograbando una especie de sketch en el que se pone a leer uno de los ejemplares y, en una segunda escena, aparece con un gorro soviético. Usted juzgue.

Magistrada busca poner fin a filtraciones de sus proyectos

Janine Otálora, magistrada del TEPJF, dio ayer un manotazo en el escritorio tras la filtración de uno más de sus proyectos de sentencia. Por ello, ayer, en plena sesión pública, anunció una investigación para hallar al topo que merodea los pasillos de su ponencia. Sus pares se solidarizaron y apoyaron la iniciativa. Pero también le reprocharon que la de ayer no es la primera filtración de sus proyectos, y le recomendaron circularlos en forma digital, sólo por la red interna de magistrados. O bien, hacerlos públicos ella misma.

Morenistas boicotean a Gálvez en el Senado

Los senadores morenistas de la Comisión de Asuntos Indígenas Casimiro Méndez, Citlalli Hernández y Verónica Camino hicieron el vacío y dejaron casi sola a la presidenta, Xóchitl Gálvez. Precisamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la Comisión no había quórum, por lo que MC, PRI y PAN criticaron la “irresponsabilidad” de los guindas. Más tarde, las morenistas Nestora Salgado y Susana Harp se incorporaron vía remota, por lo que finalmente se logró el quórum. Así, Gálvez aprovechó para aclarar que “no tengo pensado separarme del Senado, soy súper disciplinada”.