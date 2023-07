Llama al voto reflexionado… con uniforme militar

Quien puso el dedo en la llaga fue Isaac Hernández, militar en retiro y presidente de la Confederación Marcelino García Barragán, organización integrada por militares y empresarios que ha galardonado, entre otros, al general Audomaro Martínez. En un mensaje en redes, el capitán en retiro de la Fuerza Aérea, ataviado con su uniforme militar, reflexionó sobre la elección de 2024. Dijo que México necesita un cambio de fondo, pues, pese a ser un país rico, “está muy mal administrado”. Por ello, exhortó al voto reflexionado, pensando en un México de bonanza y riqueza, de esperanza y progreso, de concordia, paz y tranquilidad. Ah, y lamentó que el presidente López Obrador, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, llame a votar por corcholatas.

Pierde los pantalones por la ‘4T’

Vaya bochornoso momento que pasó ayer el diputado federal de Morena Javier Borrego, en Saltillo. Al encabezar una asamblea informativa de su partido, donde presentaba lo que será el Proyecto de Nación para 2024-2030, el legislador se disponía a dar lectura a un documento, pero al levantar los brazos se le cayeron los pantalones hasta los pies y se quedó en ropa interior. Ante la mirada atónita de los asistentes, el diputado sólo sonrió y se alzó los pantalones con rapidez, seguido de las risas del público. Javier Borrego continuó la lectura del documento sin problemas. El momento, por supuesto, se hizo viral.

Creel reconoce error y se disculpa

Después de su regaño a un periodista en Querétaro porque lo cuestionó sobre sus gastos en su gira de proselitismo por el estado, Santiago Creel se sonrojó y ofreció disculpas… aunque cinco días después. Ayer, durante una conferencia, una reportera le solicitó, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que “ojalá me conteste mis preguntas y no diga que es violenta o agresiva la entrevista”… y el panista contestó: “Nada más déjenme aclararles: pedí una disculpa pública… uno comete errores y los errores se reconocen, se rectifican y pide uno disculpas por ellos; o sea, que encantado de que usted me pregunte lo que quiera…”.

Más tiradores guindas por Tabasco

Con la novedad de que la senadora morenista Mónica Fernández Balboa, quien ocupó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta, ya está desocupando sus oficinas y alistándose para dejar su escaño para, adivinen, buscar ser la “defensora de la cuarta transformación” en Tabasco o, dicho como debe ser, buscar la candidatura de Morena a la gubernatura, con lo que deberá competir con Javier May, titular de Fonatur, quien previamente anunció que busca ese cargo. La legisladora prevé pedir licencia en septiembre, una vez que concluya el proceso interno de Morena mediante el cual se definirá al candidato o candidata presidencial. Continúa la desbandada. Por cierto ¿sabrán que Octavio Romero, el director general de Pemex, también quiere contender?

Xóchitl sí, Abbott no

“Politiquería”. Así fue como calificó el presidente López Obrador las acciones de Greg Abbott, gobernador de Texas, como la de poner boyas para impedir el paso de migrantes. “Ni deberíamos estar hablando aquí de eso. Lo de Xóchitl sí, eso sí, ¿eh?”, dijo sin ningún empacho.

ONU celebra avances contra prisión preventiva oficiosa

La oficina de la ONU-DH en México celebró que el Poder Judicial haya abierto la puerta a que la prisión preventiva oficiosa pueda ser combatida a través de un recurso de amparo, esto después de que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte sostuviera que se puede dar una suspensión por este medio. “Es positivo el control de convencionalidad para la revisión de la prisión preventiva oficiosa”, señaló la ONU-DH. Mientras el Poder Judicial allana el camino a una nueva embestida por parte del presidente López Obrador, quien tanto defendió este recurso, a nivel internacional los juzgadores mexicanos reciben espaldarazos de peso en materia de derechos humanos.