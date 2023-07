‘Otros datos’ del líder de Jucopo

Para el presidente de la Jucopo en la Cámara alta, Eduardo Ramírez, el Senado sí ha cumplido con su responsabilidad de desahogar los nombramientos pendientes en el Inai. Poco le importó lo que votaron ayer ocho ministros de la Corte, en el sentido de determinar que sí, sí ha incurrido en omisión el Legislativo. Ramírez, también coordinador de los senadores de Morena y aspirante a la candidatura para el gobierno de Chiapas, adujo que la Corte “está fuera de contexto”, pues más bien lo que ha ocurrido es que ninguna de las propuestas para comisionado ha alcanzado los consensos para su designación. ¿Será?

Truenan en Morena vs. ministros

Pero el que no se anduvo con rodeos y se lanzó duro contra los ministros por advertir que el Senado cayó en omisión para nombrar a los comisionados del Inai, fue el diputado de Morena Hamlet García Almaguer. Los acusó de incurrir en una “atropellada sustitución del Constituyente” y cuestionó: Qué van a hacer, ¿ordenar un periodo extraordinario de sesiones y luego van a obligar (a los legisladores) a votar en cierto sentido? ¿Van a forzar el acuerdo? Y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer, destituir a todo el Senado?”. Que alguien le diga que le baje dos rayitas…

Y el Ejecutivo también arremete

Y hablando de la Corte, la Presidencia abrió ayer oootro frente con el Poder Judicial. Se quejó de que los ministros decretaron que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sí cuenta con fuero constitucional y no puede ser detenido ni reconvenido, a pesar de las diversas acusaciones en su contra. “Consideramos que existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa del fiscal de Morelos, (... lo que) ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad”, reclamó la Presidencia en un comunicado. Y el vocero, Jesús Ramírez, añadió: “La SCJN protege al fiscal de Morelos para que no sea procesado, aun si cometió delitos federales, que por su fuero... Así protegen la impunidad y la corrupción”.

¿Debate corcholatero en ciernes?

Parece que finalmente hay tiro en Morena. Marcelo Ebrard respondió ayer a las críticas que Claudia Sheinbaum hiciera a su plan de seguridad llamado ANGEL. El excanciller instó a su colega aspirante a debatir de cara a la ciudadanía sobre la visión que cada uno tiene sobre el combate al crimen organizado. ¿Se aventará la exjefa de Gobierno a participar en un debate así? La propuesta está en la mesa.

Acostumbrados al desaire

“Sabemos que el presidente López Obrador no suele participar en este tipo de congresos al exterior del país, entonces no lo tomamos como una señal negativa hacia la Unión Europea”, dijo resignado el embajador de la unión en México, Gautier Mignot, al referirse a la próxima reunión con la Celac, en Bruselas. Ya no es sorpresa para la comunidad internacional que el mandatario no quiera salir de México. La cumbre, que se llevará a cabo la próxima semana, será también el debut de Alicia Bárcena como canciller... con todo y que no ha sido ratificada por el Senado.

Quadri, otro que se ‘baja’

El diputado Gabriel Quadri al fin decidió ‘bajarse’ de la contienda presidencial opositora. “He decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio”, indicó en sus redes sociales el también excandidato presidencial en 2012. Informó que –por invitación de Marko Cortés– formará parte de un equipo de especialistas del frente, en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático.

Mañanera felina

Raras veces alguien roba cámara al presidente López Obrador, y ayer quien hizo la hazaña fue Zeus, uno de los gatitos que habita en Palacio Nacional. Con ello, y que el mandatario destacó la presencia de jaguares y pumas en la zona de Tulum, donde se creará el Parque del Jaguar, la mañanera se tornó muy felina.