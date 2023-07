Plan de elegir ministros ya cuenta con el apoyo… de Evo

Puede que la propuesta del Presidente de que los ministros sean elegidos por voto popular no tenga el aval de la oposición y mucho menos del Poder Judicial. Pero qué más da esa falta de respaldo cuando se tiene el apoyo del mismísimo Evo Morales. “Saludamos la propuesta del hermano presidente de México, @lopezobrador_ de elegir magistrados mediante voto del pueblo. (…) Hoy más que nunca reivindicamos el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir sus magistrados para que cumplan lo que manda la Constitución y no el político de turno”, dijo. No, pues ya con ese espaldarazo ya ni quién se preocupe.

Frente opositor lleva sus exigencias a Taddei

Este jueves, el fortalecido Frente Amplio por México ejercerá presión a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Las dirigencias de PAN, PRI y PRD, así como sus representantes ante el instituto, acudirán a la sede electoral a notificar oficialmente que han decidido conformarse en un frente político, de cara a 2024. “Ahí vamos a aprovechar para pedir una reunión con el Consejo General, como la tuvieron en Palacio Nacional” y “vamos a exigir que ‘desentamben’ todas nuestras denuncias sobre las violaciones arteras de las corcholatas y del Presidente a las leyes electorales”, anticipó el dirigente perredista, Jesús Zambrano.

Ramírez Cuevas, en el INE

Y hablando de la presidenta del INE, hace 20 días Guadalupe Taddei visitó al presidente López Obrador en Palacio Nacional, encuentro que calificó como productivo. De noche pasó la reunión, pues el Ejecutivo siguió desatendiendo la ley electoral, y el viernes hasta se llevó una llamada de atención en la Comisión de Quejas por hablar de partidos en su conferencia. Ayer, la consejera presidenta fue anfitriona y recibió al vocero, Jesús Ramírez Cuevas. ¿Ahora sí le habrá dejado claro qué puede y no decir su jefe en su tribuna? ¿O sólo fue reunión para tomar café?

Campañas desde los cargos

En la Comisión Permanente, los morenistas se vuelan la barda. Ayer exigieron en el pleno que el panista Santiago Creel pida licencia y deje la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, para no usar su cargo para promocionarse como aspirante presidencial de la oposición. El diputado morenista Alejandro Robles lo llamó “espurio” y anunció que no lo reconocerán. Ah, pero no dicen nada de que el inquilino de Palacio Nacional se meta de lleno en la campaña, desde su cargo, y que sus corcholatas han tapizado de espectaculares por doquier.

Las rolas del Presidente ofenden a LeBarón

Ayer, en su acostumbrada sección musical, el Presidente proyectó un video de Raymix con su cumbia Oye mujer e insistió en su cruzada contra los narcocorridos. El artista reaccionó muy emocionado, agradeciendo la recomendación presidencial. Pero a quien no le parece nada buena idea esta práctica de poner rolas en la conferencia es a Adrián LeBarón. “Qué buena cumbia presidente @lopezobrador_ ¿Dónde le gustaría escucharla? ¿En el sepelio de Hipólito Mora? Con la familia de los elementos de la Guardia Nacional que fallecieron con el carro bomba? (…) Siga su fiesta, el país puede esperar”, cuestionó el activista.

Brotan más quejas entre contendientes morenistas

Parece que la contienda interna morenista dista mucho de ser cordial. De hecho, hay acusaciones en puerta, por ejemplo, contra Verónica Díaz, delegada de Programas para el Bienestar en Zacatecas, por el presunto uso del padrón de beneficiarios a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Presionando a la gente –nos aseguran–, a través de personajes como Adilene Rosales y Edna López, esta última titular del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que atiborren, mañana, el domo de la Feria de Zacatecas donde estará la precandidata. ¿Qué dirá Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar?