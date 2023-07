Expriistas, en el bloque de contención

Como se anticipaba, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila, quienes recién abandonaron las filas del PRI argumentando los atropellos del dirigente nacional, Alejandro Moreno, se constituirán como “un grupo de senadores independiente”, pues no se integrarán a ninguna otra bancada. De acuerdo con la excanciller Ruiz Massieu, los cuatro actuarán como una nueva bancada independiente. Pero eso sí, permanecerán como parte del bloque de contención.

MC se ‘cuelga la medalla’

En su pugna con el PRI de Alito Moreno, la bancada de Movimiento Ciudadano, que lidera formalmente Clemente Castañeda, ayer salió a presumir que, gracias a la división en el PRI, el partido naranja es hoy “la tercera fuerza política” en el Senado. De acuerdo con Castañeda, eso se debe a “la congruencia, la dignidad y el trabajo constante por las causas ciudadanas”. ¿Será, o más bien celebran que el PRI, de contar con 13 escaños, sólo se haya quedado con nueve?

Temporada de… sapos

Después de que Marcelo Ebrard advirtiera que rompería con Morena en caso de haber una “chicanada” con la encuesta, Ricardo Monreal le pidió que no se fije en eso, sino en la importancia de mantenerse juntos. “Tenía dos años sin comunicación con Palacio Nacional, no fui referido durante tres años y sin embargo decidí participar, porque es más fuerte mi preocupación por mantener la unidad”, dijo el senador con licencia. Quizá lo que quiso decir es que es temporada de tragar sapos guindas...

Viraje (otro) argumentativo de Zaldívar

El ministro Arturo Zaldívar salió a defender la labor de los tribunales constitucionales. En su cuenta de TikTok –red social a la que es asiduo– señaló que “su legitimidad democrática no depende del resultado de las urnas, sino de su capacidad de resolver (con) argumentos robustos”. En ese sentido, señaló que los juzgadores tienen que tomar decisiones con apego a los principios constitucionales y mediante razones públicas, legítimas y persuasivas. Vaya cambio en el discurso, después de que había señalado que, como los juzgadores no son electos democráticamente, tenían que tener cuidado en no excederse al calificar la actuación del Legislativo.

Monreal, el que más ha gastado; Ebrard, el que menos

En Morena presentaron el primer reporte de gastos de la no-precampaña por parte de los cuatro aspirantes presidenciales. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, aseguró que “queremos ir más allá de la fiscalización del INE; queremos darle absoluta transparencia”, pues “no hay ningún peso que no tenga un sustento, una comprobación”. Así, resulta que en el lapso del 19 de junio al 2 de julio, el que más gastos ha reportado es Ricardo Monreal, con 916 mil 376 pesos; le sigue Claudia Sheinbaum, con 878 mil 770 pesos; luego Adán Augusto López, con 577 mil 584 pesos (aunque él hizo el corte al 30 de junio), y por último Marcelo Ebrard, con 385,509 pesos “con 83 centavos”.

Hoy, primera resolución del TEPJF sobre recorridos de corcholatas

Y hablando del proceso morenista, este miércoles la Sala Superior del TEPJF emitirá una resolución en relación con el proceso interno que Morena puso en marcha en junio rumbo a 2024. Las y los magistrados tienen en sus manos resolver si es legal el acuerdo que prevé los recorridos de sus corcholatas por el país en supuesta defensa de la llamada cuarta transformación. El emecista Jorge Álvarez Máynez, quien impugnó, acusó que son actos anticipados de campaña. Hoy sabremos que resuelven los magistrados.