Fuego amigo contra Xóchitl

Apenas el 30 de junio el exsenador panista Jorge Luis Preciado se apuntó para la candidatura del Frente Amplio opositor, pues por alguna razón se vio con posibilidades. Pero ayer se lanzó contra Xóchitl Gálvez, a quien se refirió como producto del “dedazo de las dirigencias y los empresarios”. Agregó que él se tiene que enfrentar “contra el Presidente, que ya le va a empezar a hacer publicidad gratuita porque quiere que sea ella, y me tengo que enfrentar a los empresarios, que le van hacer publicidad pagada porque también quieren que sea ella”. Pese a ello, aseguró que no se va a bajar y no se va “a rajar”… No pues, ¡suerte!

Optimismo desbordado

Contagiado quizá por el ánimo del priista Enrique de la Madrid, otro suspirante que advirtió se mantiene en la contienda por la candidatura presidencial de oposición es el perredista Silvano Aureoles. A través de un video desde su tierra natal, Carácuaro, Michoacán, el exgobernador aseguró que nació en la pobreza extrema, que a los 11 años aprendió a leer y a los 16 acabó la primaria. Se dijo un ejemplo de que sí se puede salir adelante. “…el que despacha en Palacio Nacional me entregará la banda presidencial”. Póngale el emoji que usted quiera.

Fiscalización de la no precampaña

En la conferencia de Marcelo Ebrard ayer estuvieron representantes de Morena que, nos dicen, son parte del cuerpo fiscalizador. Tal vez, de tanto reclamo del aspirante, querían comprobar que él mismo estaba cumpliendo con la austeridad que tanto pide. Se habrán topado con un salón normal, en el que ni pantallas había. Después del mensaje, por la tarde, el excanciller volvió a hacer públicos sus gastos, señalando que durante la segunda semana de giras sólo gastó 104 mil 530 pesos. Ricardo Monreal también expuso sus gastos. Le toca a los demás.

Se ‘inflan’ los partidos

Intensa y acelerada es la tarea que han iniciado el PRI y Morena en sus jornadas nacionales de afiliación. Con gran facilidad dan la bienvenida a “los nuevos militantes” en ambos partidos. Se trata de “fortalecer la presencia del partido en todo el territorio nacional”, porque “somos un partido incluyente, que siempre tendrá abiertas las puertas para quienes quieran”, argumentó el coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos. “Entre los meses de julio y diciembre de este año, Morena buscará credencializar a 500 mil defensores de la ‘4T’ y a principios de 2024 a 500 mil más”, es el reto del líder morenista, Mario Delgado. Sólo esperamos que no resulten padrones “inflados” con “militantes falsos”, como ya ha sucedido en los partidos.

Bárcena, cautelosa ante salida de De la Fuente

Tras su encuentro con el Presidente, Alicia Bárcena, nombrada nueva canciller y quien espera su ratificación por parte del Senado, omitió pronunciarse por la eventual salida de Juan Ramón de la Fuente del gobierno, quien anunció que dejará de representar a México ante la ONU para regresar a la UNAM. Aunque se le cuestionó cómo complicaría su gestión al frente de la SRE, se limitó a decir que admira su trayectoria.

El tema del espectro en la reunión del T-MEC

Uno de los temas de mayor relevancia en la Tercera Comisión de Libre Comercio, los próximos 6 y 7 de julio en Cancún, es el de telecomunicaciones. Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, y Mary Ng, ministra de Comercio Internacional y Exportaciones de Canadá, se reunirán con la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, para externarle su interés por fomentar un mercado de telecomunicaciones próspero y competitivo. Estados Unidos y Canadá han manifestado su preocupación en el tema y consideran que, a pesar de los compromisos del gobierno, el panorama competitivo en México en ese sector se ha vuelto más concentrado. Aseguran que esta concentración es exacerbada por el costo del espectro que distorsiona el mercado y favorece sólo a un actor preponderante. Resulta crucial, dicen, que México tome medidas para promover la competencia en beneficio de los exportadores estadounidenses, los consumidores mexicanos y para cumplir con sus obligaciones en el marco del T-MEC. Veremos.