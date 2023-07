‘En piso resbaladizo’, diputados priistas de Hidalgo

Nos cuentan que no sólo en el Senado habría desbandada de priistas. En la minibancada de los pastes en San Lázaro, que controla casi en su totalidad –dicen– la diputada Carolina Viggiano, secretaria general del CEN del PRI, las cosas no van nada bien. Aseguran que los cinco diputados hidalguenses “se mueven en un piso cada día más resbaladizo y no saben para dónde jalar”, pues “hay mucha molestia porque dicen que Alito Moreno apoya la campaña de ¡Adán Augusto López!...”. Afirman que “todos, Carolina Viggiano, Marco Mendoza, Ángela Aceves, Moncerrat Hernández y Sayonara Vargas, andan bien confundidos”. ¿Será?

‘La carreta delante de los caballos’

El que se sumó a las críticas al método de selección de candidato opositor fue Felipe Calderón. Aclaró que si bien es “mejor que el acuerdo cupular de 2018, que culminó en imposición y desastre, el problema es que el método excluye a los ciudadanos sin partido y sin preferencia aún por algún precandidato específico, a menos que expresen su apoyo con su firma antes del proceso, es decir ‘sin conocerlos’”. E ironizó . “La carreta delante de los caballos”. Al parecer con él concuerda Gustavo de Hoyos, exdirigente de la Coparmex, quien reprochó que “el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos”. Aunque hay otros que piensan que la depuración de la lista es algo natural y necesario.

‘Por qué no mejor un día de luto’

El que no se quedó con las ganas de expresar su opinión ante el acto de López Obrador el sábado pasado fue el obispo de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Ascencio García. En su homilía, el sacerdote señaló que, “curiosamente, ayer nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder, y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz. Y yo digo en vez de celebrar masivamente en el Zócalo, por qué no celebrar un día de luto y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años”.

Más presión de Morena a la Corte

Aunque en sus conversatorios cada día son más los juristas que se oponen a la propuesta de reforma al Poder Judicial, para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por voto ciudadano, el jefe de los diputados de Morena, Ignacio Mier, insiste en llevar a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a San Lázaro. “Esperamos esta semana la respuesta de la Suprema Corte para confirmar su asistencia a los conversatorios en la Cámara de Diputados”, insistió el legislador ayer. De lo contrario, “los va a rebasar la realidad y el pueblo”, advirtió.

Campañas aquí y allá

Lo que hace la mano hace la tras. Resulta que como las llamadas corcholatas, así bautizadas por el inquilino de Palacio Nacional, andan en plena campaña proselitista con la venia del INE, los aspirantes en los estados donde habrá renovación de gubernaturas el año próximo hacen lo mismo. Un ejemplo es el senador Alejandro Armenta, quien todavía es presidente de la Mesa Directiva del Senado, y en Ahuacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, encabezó un mitin y prometió fortalecer los agronegocios, para que la gente del campo se convierta en productor y “no sólo en proveedor de insumos”. ¿Y la ley? Bien gracias.

Puja por la capital

Quien comenzará también con actividades que podrían tener tinte proselitista con miras hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa. Tal como ya lo hizo desde el fin de semana pasado, ahora estará en el Centro Histórico, recogiendo “los sentimientos de la gente”. Por lo visto, Brugada no se cree esa versión de que ya todo está planchado para que llegue Ricardo Monreal.