Que no hablen con ‘medios conservadores’

Llama la atención que en el acuerdo del Consejo Nacional de Morena hay un apartado titulado Recorrido de los aspirates (sic), en el cual se establece que los contendientes: “Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen”. Cabe preguntarse quién y con base en qué fundamento va a decidir cuáles son esos medios “reaccionarios” y “adversarios”. Si el parámetro es el de la mañanera, prácticamente sólo se salvan de esa etiqueta los youtubers como Lord Molécula y uno o dos medios “tradicionales” afines. Ahora, el que resulte ganador de la encuesta y en su momento sea el candidato presidencial de Morena, ¿también será instruido a vetar medios de comunicación que se consideren “conservadores y partidarios del viejo régimen”?

Reglas previamente definidas

Ante el Consejo Nacional de Morena, el presidente López Obrador optó por hacer mutis cuando la prensa le cuestionó sobre sus expectativas sobre el acto. Aseguró que hoy en su mañanera hablará del tema. Y bueno, es que quizá no tendría mucho que agregar sobre un proceso para el cual él puso las reglas en lo que fue el llamado Pacto de El Mayor, la cena en la que congregó a sus corcholatas presidenciales y gobernadores previo a este consejo.

Les insisten una vez más a los naranjas

Alejandro Moreno y Marko Cortés, dirigentes nacionales de PRI y PAN, lanzaron este domingo un ultimátum a MC con miras a la elección de 2024. “Se les puede ganar, lo importante es ir juntos, sólidos, con una buena propuesta y vamos a ganar”, dijo Alito, al señalar que MC puede sumarse para integrar un gran frente nacional. El líder albiazul secundó que MC “puede reforzar la coalición, y se le hace un último llamado para que anteponga sus intereses partidistas o acuerdos en lo oscurito con Morena para sumarse a la oposición”. ‘¿Acaso hablo en chino?’, seguramente pensará el líder naranja, Dante Delgado, quien una y otra vez ha reiterado que “con el PRI, ni a la esquina”.

Manolo, gobernador electo, llama a la unidad en Coahuila

En Coahuila ya tienen gobernador electo, el priista Manolo Jiménez, quien recibió ayer del Instituto Electoral estatal la constancia de mayoría que así lo acredita, para el periodo 2023-2029. Jiménez hizo un llamado a la unidad. Reconoció que existen discrepancias en algunos temas político-partidistas, pero confió en que “si privilegiamos y ponemos en primer término a nuestro estado, estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas buenas por nuestra comunidad”.

Desdén a Montiel

Quien fungió momentáneamente como secretaria del Bienestar fue María Luisa Albores, ayer durante el acto que encabezó el presidente López Obrador en Puebla, pues a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente le tocó dar el desglose del avance de todos los programas sociales, cuando tiene más de un año que dejó de ser la titular de la política social del gobierno de México, y pese a que Ariadna Montiel, quien sí lleva la secretaría, estaba en el acto.

Xóchitl prevé provocadores en Palacio

La senadora del PAN y aspirante a la candidatura de la oposición a la Jefatura de Gobierno, Xóchitl Gálvez, notificó que, derivado del fallo de un juez, acudirá este lunes, al filo de las 5:30 de la mañana, a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica. No obstante, anticipó que se está convocando a provocadores haciéndolos pasar por “pueblo” para impedirle el acceso. La legisladora hidalguense ante ello afirmó que no hay nada que temer porque será respetuosa. Sin embargo, es previsible que Gálvez no cruce la puerta y se quede fuera. Veremos qué trato le dan en Palacio Nacional. Eso sí, aclaró que el acompañamiento que ofreció Vicente Fox será a distancia, es decir, el guanajuatense no acudirá a Palacio.