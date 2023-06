Timing que dice mucho

Casi a la par, al filo de las seis de la tarde, tanto la priista Alejandra del Moral como la morenista Delfina Gómez salieron a dar mensaje a medios, arropadas por las dirigencias de sus respectivos partidos. Pese a las claras tendencias de las encuestas de salida, que daban una ventaja considerable a la extitular de la SEP, ambas cantaron victoria. Eso sí, la maestra y su equipo con mucho más producción en el alarde del triunfo. En cambio, los que sí tardaron en salir a fijar postura fueron los candidatos en Coahuila. La diferencia se perfilaba enorme en favor del priista Manolo Jiménez, pero aun así tardó más de una hora en salir a festejar. De los otros dos coahuilenses, Lenin Pérez y Ricardo Mejía, ni sus luces.

Saldo de la ‘rebeldía’ en Coahuila

Y hablando de los llamados “aspirantes rebeldes” de Coahuila, Lenin Pérez, del PVEM, y Ricardo Mejía, del PT, habrá que analizar la moraleja que arrojan sus casos. Ambos se aferraron a la candidatura al gobierno estatal, aun cuando las dirigencias nacionales de sus partidos los abandonaron a última hora –sin ningún efecto legal, pues las boletas ya estaban impresas– y pidieron a sus militancias no votar por ellos sino por Morena. ¿Salieron ganando o terminaron perdiendo al no alinearse con la decisión de las cúpulas verde y morenista? ¿Les funcionó a las dirigencias nacionales de esos partidos la estrategia de ir por separado y, a la mera hora, rectificar? Ya se verá con el tiempo.

Lorenzo sigue en defensa del INE

El que aprovechó la indudablemente buena organización de las autoridades electorales para seguir defendiendo al INE, es el expresidente Lorenzo Córdova. El exconsejero destacó que, de las 24,480 casillas aprobadas, el INE instaló todas menos una, en Coatepec (la comunidad lo impidió en protesta por la inseguridad). La eficacia del INE hoy fue de 99.996%, por mucho, la mejor institución del país”. Los comicios de este domingo, abundó, “son la enésima prueba de la ya legendaria capacidad organizativa de nuestras autoridades electorales y de por qué tenemos razón quienes defendemos nuestro sistema electoral”.

Titubeos en el CEN del PRI

Evidente fue ayer la tribulación en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor. Resulta que corrigieron en cuatro ocasiones una invitación a conferencia de los dirigentes de los tres partidos de la alianza Va por México, PRI, PAN y PRD, con días y horarios diferentes, que confundió a los comunicadores. Primero una invitación a un importante mensaje de la coalición que habría el lunes a las 11 horas en un hotel de Reforma; después una segunda invitación a un mensaje que sería ayer mismo a las 17:30 horas en Toluca; en una tercera se indicó que el mensaje sería a las 18:00 horas, y al final dejaron otra indicación en sus envíos de que este lunes habrá un mensaje a las 12:00 horas en un hotel de la CDMX… ¿La paliza en el Edomex los aturdió o el aplastante triunfo en Coahuila los sobresaltó?

La camisa de campaña de Alito

El que pareció dedicarse a hacer campaña ayer fue Alejandro Alito Moreno, pero no por sus candidatos en Coahuila y Estado de México, ¡sino por él mismo! Y si no cómo se explica que al salir a los medios portó una camisa roja, no con el nombre de su abanderada (como sí lo hizo, por ejemplo, Mario Delgado, de Morena, quien se puso una playera con el nombre de Delfina), sino con su apodo, ALITO, con letras mayúsculas y grandotas, para que se vea claro. Nada más le faltó ponerle abajo “2024″...

Del asalto a la Corte al #AMLONoTeVayas

En redes sociales, el llamado Conejo Político, quien ha encabezado ataques en contra de todo “enemigo” de la ‘4T’, incluyendo un plantón en la SCJN entre el 24 y 28 de abril, ya está impulsando una nueva causa. Ahora con la etiqueta #AMLONoTeVayas, el Conejo advierte que van a querer reelegir al Presidente por el amor que le demuestra al pueblo. Lo que hay que ver en estos días…