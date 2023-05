Morena, contra Perú y ‘los corruptos de todo el mundo’

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, echó ayer más leña al fuego en el conflicto del presidente López Obrador con el gobierno de Perú. El partido que preside emitió un sarcástico “pronunciamiento” en el cual señala que “cuando en Perú haya un mandatario democráticamente electo, nos molestaremos en elaborar posicionamientos”. Y no podía dejar de fusilarse la frase del mandatario y decir que “es ‘un timbre de orgullo’ seguir incomodando a los corruptos de todo el mundo”.

Clases de ética… entre políticos

Fuerte se dieron el priista Rubén Moreira y el emecista Salomón Chertorivski, con eso de vincular a MC con el narcotráfico. El diputado naranja sostuvo que el priista “lanzó palabras de manera irresponsable, porque ni tiene pruebas ni tiene autoridad moral para hablar de combatir al crimen organizado en Coahuila”. Es más, dijo: “El PRI y la democracia no van en la misma oración…”. Y Moreira respondió duro: “Salomón, tú hablas de ética, no es ético guardar silencio, no es ético no investigar…”. Y fue más allá: “No se debe tener fe ciega en MC…”.

AMLO y su llamado a no votar… ahora por DeSantis

¿Qué dirán los cubanos de Florida cuando escuchen a López Obrador pedir que no voten por DeSantis? Esos que votaron por Trump precisamente por su discurso en contra de la migración, y que ven a los demócratas como la izquierda a la que tantas reservas le tienen. Al Presidente mexicano le servirá como discurso, pero en la práctica se ve difícil que vaya a tener un impacto más allá.

Lanzan programa ambiental en Edomex

En el polémico caso de la zona Espíritu Santo, en el municipio de Jilotzingo, el gobierno estatal ordenó el desistimiento de un recurso de revisión contra una sentencia emitida el 20 de abril. Y en un golpe de timón, planea desarrollar un programa de manejo para una zona sujeta a conservación ambiental. Veremos si con esta determinación, finalmente concluyen las protestas ciudadanas que vienen desde administraciones anteriores. Dicen que es de sabios rectificar. Veremos si fue a tiempo.

Ese apoyo no se ve

Los políticos desairaron la marcha de este domingo. Contrario a lo que pasó con el INE, partidos y algunas organizaciones civiles decidieron no sumarse a la defensa de la Suprema Corte. A lo mejor, como dicen los organizadores, será un primer paso para que se incrementen los llamados a exigir respeto al Poder Judicial. Pero con una caballada así de flaca, parece que el discurso de que la Corte es “el último bastión de la democracia constitucional” todavía es un simple discurso.

Reunión a puerta cerrada con gabinete de Seguridad

Los titulares de la Defensa y la Marina, Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, así como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se reunirán con integrantes de la Comisión Bicamaral, que preside el senador Ricardo Monreal, el 30 de mayo. El objetivo es evaluar la labor de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, como parte del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional a la Guardia Nacional. Según senadores de la comisión, uno de los puntos será analizar qué estados requieren la presencia permanente de los soldados. Aunque no se descarta que la oposición saque temas polémicos. Veremos.

Tunden a alcalde en Xochimilco

Quien se las vio duras en el Congreso de la Ciudad de México fue José Carlos Acosta Ruiz, alcalde morenista en Xochimilco. Y es que fue exhibido por el panista Ricardo Rubio por dos cosas: una, por ostentarse como licenciado en derecho, cuando lo que tiene es una carrera trunca. Y dos, por las denuncias penales que enfrenta ante la fiscalía por… “terrorismo” por haber atacado a opositores. El alcalde quedó “desarmado” ante tal señalamiento y lo único que hizo fue desviar la conversación.