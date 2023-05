A dar cuentas del sector salud

Con 23 votos a favor, tres en contra y una abstención, Morena cedió a las presiones y tuvo que aceptar ayer citar a comparecer a quien fuera el titular del controvertido y oscuro Insabi, Juan Antonio Ferrer, así como a los actuales jefes de la Cofepris, de la Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y al del ISSSTE. En sesión vespertina, el pleno de la Comisión de Salud aprobó el acuerdo. Ya sólo falta definir la fecha y el formato, porque los quieren a todos juntos. ¿Y el del IMSS? Ahí sí los morenos no aflojaron y no se aceptó.

Otros tiempos en el INE

A pesar de la larga argumentación que dio, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas, nuevamente se quedó sola, y no consiguió los votos para sancionar al Presidente por llamar al voto, si bien no de forma expresa pero sí sugerente, por Morena. Tal parece que será la nueva tónica de esta comisión, y no como en los tiempos en que también la integraban Ciro Murayama y Adriana Favela, quienes aprobaban bajar dichos contenidos de las plataformas de gobierno.

Góber le cumple al América… ¿y a los migrantes?

Pasó un día del secuestro de 50 migrantes en Matehuala, San Luis Potosí, y, más allá del “lo estamos atendiendo” que escuetamente el Presidente aseguró en la mañanera, ni la Guardia Nacional ni el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, dieron informe alguno. Ah, pero eso sí, el góber aliado de la ‘4T’ sí estuvo muy bueno para pagar la deuda con Cuauhtémoc Blanco y, “con todo el dolor de mi corazón”, ponerse la playera del América tras la derrota del Atlético San Luis. El mismo día del plagio de extranjeros, se dijo orgulloso de cumplir con la apuesta y expresó su respeto “a millones de americanistas”. ¿Y el respeto a los migrantes que desaparecen en su estado? ¿No siente ‘dolor en su corazón’ de saber que personas inocentes son víctimas de desaparición en su entidad, gobernador?

Sin hueso, agresores de mujeres

Con el voto del Congreso local de Zacatecas, ayer las diputadas del “constituyente feminista” celebraron que se logró la meta y 17 estados aprobaron ya las reformas constitucionales para imponer la ley “3de3″. Significa que en breve se hará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con lo que para la elección federal de 2024 no podrá ser candidato ni ocupar un cargo en el servicio público todo aquel que sea señalado por violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.

Un encuentro que no presume…

Quien anduvo por segunda ocasión en Palacio Nacional fue el empresario Germán Larrea, que está por convertirse en el dueño de Banamex. Al propietario de Grupo México se le vio salir al mediodía por la puerta 8. Sin embargo, este es de los encuentros que no comparte el presidente López Obrador en sus redes sociales, pues, como ha hecho público, es un personaje con el que “tiene diferencias”.

Día clave en Pino Suárez 2

Día importante en la Suprema Corte, lo cual también quiere decir que desde Palacio Nacional puede correr bilis nuevamente. En caso de que los ministros invaliden el decreto con el que se busca mantener en la opacidad las obras prioritarias, con el argumento de considerarlas de “seguridad nacional”, es muy probable que se ganen una nueva oleada de ataques en su contra.

Protesta orquestada

Con la novedad de que el plantón en las inmediaciones de la Corte no surgió de manera espontánea de la motivación de los ciudadanos. De acuerdo con el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien está detrás es el Gobierno de la Ciudad de México, particularmente el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien, según el legislador emecista, ha estado permanentemente operando ese plantón amenazante y que amedrenta la integridad de los ministros. ¿Será?