Convocan a góbers de Morena a Palacio a puerta cerrada

El mandatario sonorense, Alfonso Durazo, declaró que los gobernadores de Morena están citados en Palacio Nacional hoy miércoles “a una reunión con el presidente López Obrador. No sé si estará él presente (…), el hecho es que la reunión está ratificada”. El recinto será cerrado a la prensa a partir de las 10:30 horas. ¿Qué es lo que se tiene que informar a los gobernadores? Lo cierto es que en la agenda pública del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sólo hay un evento, y es la conferencia mañanera.

¿Señales corcholateras?

Una muy cordial reunión se produjo ayer en Tamulté de las Sabanas, Tabasco. Beatriz Gutiérrez Müller recibió al canciller Marcelo Ebrard para participar en los llamados Fandangos por la Lectura, un proyecto cultural que impulsa la esposa del presidente López Obrador. Llama la atención el gesto de la doctora Gutiérrez Müller ante uno de los aspirantes de Morena en plena tierra del primer mandatario, justo cuando éste se encuentra en proceso de recuperación por covid-19. La historiadora aprovechó para reiterar el contagio de su marido y la evolución favorable que ha tenido en las últimas horas.Dan diputados a militares concesión indefinida del Tren MayaSin complicaciones, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron, en minutos, por “urgente y obvia resolución”, reformas a las leyes respectivas para asegurar que se permita otorgar la concesión, por tiempo indefinido, a la Defensa Nacional para la operación del Tren Maya. Muy simple, se incluye un párrafo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para que “se tenga la certeza de que el nuevo tren cuente con la concesión por tiempo indefinido” para los militares, precisó el jefe de la bancada morenista, Ignacio Mier.Promueven a Adán en caricatura de YouTube Por cierto que el encargado de la política interior del país ya cuenta con su propia caricatura en YouTube. Se trata de Mexicartoons Las Corcholatas, un canal en el que el protagonista es Andan Agusto López. Si bien el contenido no promociona directamente al secretario, sí resulta notorio que él siempre queda mejor entre todas las corcholatas, en las que, por cierto, no está incluido Ricardo Monreal. En las aventuras de estos personajes, a Claudia Sheinbaum siempre se le ridiculiza con la cuestión de que se le cae al Metro, mientras que se hace mofa de los tiktoks de Marcelo Ebrard. ¿Huellas digitales?Las maromas de Alcocer Otra vez el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se metió en una maroma, pues ayer aseguró que la presión arterial del Presidente está mejor porque no tiene contacto con el pueblo bueno: “Es porque no está haciendo acciones con toda la población, que son una acción dinámica que eleva tanto la presión arterial”. Recordemos que el secretario también se emproblemó cuando dijo que los padres de niños con cáncer exageraban con las denuncias del desabasto de medicamentos oncológicos.Salud del Ejecutivo repercute en cumbre latinoamericanaTanto el secretario de Gobernación como el de Salud aseguraron que los “síntomas leves” del Presidente le permitirán ser dado de alta en sólo unos días –”dos o tres”, dijo el titular de Segob– y podría regresar a trabajar esta misma semana. Aun así, se decidió posponer la cumbre de países de América Latina, que se llevaría a cabo el 6 y 7 de mayo. El mandatario habría tenido prácticamente 10 días para recuperarse, pero la reunión ya fue aplazada hasta junio.