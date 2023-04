Ventila el Presidente diferendos en su gabinete

Mucha crítica hacia el Pentágono y su filtración a The Washington Post, pero finalmente el Presidente aceptó que sí hay diferencias entre las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Y no sólo en esas, pues hasta balconeó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien estaba presente en su conferencia de ayer, al revelar que “todos los días” tiene diferencias con Manuel Bartlett, de la CFE. Al responsable de las finanzas no le quedó más que reír, sin embargo, cuando el mandatario agregó que don Rogelio también tiene diferencias con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en su gesto se leyó un “¡chin!”, acompañado de más risas.

Los comunicadores de Ebrard

Interesante encuentro en un restaurante de la colonia Santa María la Ribera, en el que participaron los operadores mediáticos de Marcelo Ebrard: Daniel Millán, Eduardo del Río, Óscar Argüelles, Gustavo Lomelín, Yessica Miranda y Selene Ávila. Se trató de un prolongado encuentro en el que los experimentados comunicólogos del canciller parecían delinear la estrategia que habrán de poner en marcha en las próximas semanas para apuntalar al titular de la SRE. Nos aseguran fuentes cercanas al proceso interno de Morena que la candidatura presidencial de ese partido está lejos de haberse definido, de ahí el redoble de esfuerzos en el campo de batalla electoral.

Por fin, diálogo Segob-PAN-Morena

En uno de los salones de la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería, se reunió, junto con su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar en torno de los tres nombramientos pendientes en el Inai. Tras una agitada sesión solemne, en la que se entregó la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, se realizó el encuentro que, a decir de Monreal, se llevó a cabo en “un ambiente respetuoso” para conversar sobre temas de la agenda legislativa. El acuerdo fue seguir “dialogando” con la esperanza de que se concreten antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. ¿Será?

La persecución de Adán

En la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, la senadora Lilly Téllez no sólo encaró al vocero de Palacio Nacional, Jesús Ramírez, sino tampoco se salvó la corcholata que despacha en el Palacio de Covián, Adán Augusto López. El titular de Segob fue increpado y perseguido por la panista a su llegada a la vieja casona de Xicoténcatl, al grado de que tuvieron que compartir elevador. “No sé a qué se refiere”, “no tengo comentarios”, respondía el tabasqueño a los cuestionamientos de la sonorense.

Ver afanes electorales por doquier

”Ojalá y no se vayan a rasguñar mucho”, dijo con mofa el presidente López Obrador, quien destacó que ya son como 100 presidenciables en la oposición. Esta vez nombró entre ellos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien –dijo– hace “politiquería” con el tema de los migrantes, precisamente con miras hacia 2024. Como caso similar puso el ejemplo del senador Julen Rementería, quien –señaló– a cada rato critica a la ‘4T’, porque buscará la gubernatura de Veracruz y procura “ganar simpatías”.

Y ahora destapan a Velasco

Por si faltaran corcholatas, el día de ayer se sumó una más. Resulta que el senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, fue destapado por Karen Castrejón, la presidenta en turno del PVEM, como prospecto a la candidatura presidencial. Habrá que ver si se trata de una postulación en serio o del juego de una carta para negociar. Pero, por lo que sea, ya hay un nuevo jugador.