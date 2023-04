La narrativa oficial en la Corte

La tendencia a ver en el pasado las causas de todo mal tuvo eco en el pleno de la Corte en voz del ministro Arturo Zaldívar, quien argumentó en favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. En su intervención, Zaldívar sacó a relucir el caso de Genaro García Luna como muestra de la penetración de la delincuencia en el poder civil y, con ese ejemplo, justificó que el Ejército ejerza el control operativo y administrativo de la corporación que debería ser civil. ¿Sorpresa?

Con ley minera, choque moreno en San Lázaro

Como lo anticipamos en este espacio, la ley minera dividió a Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y ayer lo confirmaron el coordinador Ignacio Mier y el presidente de la Comisión de Energía, el tabasqueño Manuel Rodríguez. El primero aseguró que las dos prioridades en las últimas dos semanas del periodo ordinario, que termina el 30 de abril, serán las reformas en materia de minería y a la Ley General de Aviación Civil. Pero el segundo aclaró: “Prisa no hay, no habrá sorpresas, ya no da tiempo en dos semanas y se debe escuchar a quienes están inconformes. No podemos afectar al sector privado y es necesario abrir un parlamento abierto; con tiempo la veremos hasta el siguiente periodo de septiembre…”. Así las dos versiones.

Científicos piden autonomía en centros de investigación

El Colectivo por la Ciencia, que agrupa más de mil firmantes, pidió a legisladores y aspirantes a la Presidencia, en una carta, que se logre una reforma “moderna” que impulse el desarrollo científico y la innovación, y no basada en la dicotomía del Conacyt de María Álvarez-Buylla, que se limita a los que quieren apoyar al pueblo y los que quieren conservar privilegios y robarse el dinero de la ciencia. Destacaron que, en dos foros de discusión, organizados por la Cámara de Diputados, hubo coincidencias en que se requiere autonomía de los centros públicos de investigación y una estructura de gobernanza más transversal y menos centralista. Mucho nos tememos que será un llamado a misa. Adiós a la “ciencia burguesa (incluyendo las matemáticas)”.

Lleva góber poblano ‘ofrenda’ a Palacio

El presidente López Obrador recibió, por primera vez, a Salomón Céspedes, nuevo gobernador en Puebla tras el deceso de Miguel Barbosa. “Acordamos seguir trabajando juntos en beneficio de la gente honesta y trabajadora de Puebla”, destacó el mandatario en redes sociales. Por cierto, ahora sí la publicación fue a tiempo, pues la semana pasada dio cuenta de encuentros en sus redes sociales, pero días después de que ocurrieron. Nos cuentan que el invitado no llegó con las manos vacías, pues se le vio con comida y regalos para el inquilino de Palacio.

Buscan toma opositora de tribuna

En la bancada panista del Senado hay voces que han solicitado tomar la tribuna en la sesión de este martes para exigir que la mayoría de Morena y sus aliados realicen los nombramientos pendientes del Inai. No obstante, la decisión se va a tomar este mismo martes en su reunión previa a la sesión. Mientras tanto, la vicecoordinadora Kenia López Rabadán ha anunciado que seguirán insistiendo en que se hagan los nombramientos hasta el último día de este mes, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones, ya que existe un acuerdo en la Jucopo para bajar la cortina... ¡desde el 26 de abril! Es decir, cuanto antes.

Candil de la calle…

En su gira por Nuevo León el fin de semana, Claudia Sheinbaum declaró a la prensa que se debe actuar en el caso de la refinería de Cadereyta por ser altamente contaminante en azufre e, incluso, se comprometió a que, de llegar a ocupar la Silla del Águila, disminuirá las emanaciones de Pemex. Pues que alguien le informe a la corcholata favorita de Palacio que, de acuerdo con un estudio de México Evalúa, la mala calidad del aire en el Valle de México se ha agudizado durante los últimos años a causa de la refinería de Tula.