Un ‘último trompo’ en San Lázaro

De acuerdo con los vicecoordinadores y operadores políticos de los partidos, en la recta final que inicia ya en las dos últimas semanas de abril, en San Lázaro se buscará procesar y aprobar las últimas reformas propuestas por AMLO. Es decir, las iniciativas en materia de concesiones en minería, en aguas nacionales, de vigilancia del espacio aéreo por parte del Ejército y diversas disposiciones en materia administrativa, entre otros temas que siguen en las gavetas de San Lázaro. La reforma en materia de minería “es el último trompo a la uña” –advierten morenistas–, porque nos aseguran que “para variar, también hay división en la bancada”.

Consejos a Monreal

En Morena, la corriente que se autodenomina como “ala democrática” de Morena, a la que pertenece Alejandro Rojas Díaz Durán, instó este fin de semana a Ricardo Monreal, líder de la bancada en el Senado y aspirante del partido oficialista a la Presidencia de la República, a no cambiar su candidatura por otro cargo, no declinar por ninguna corcholata y no legitimar con su participación las encuestas “patito”. “Ante la imposición en Morena, vayamos por la Presidencia de México”, expresaron.

Adán Augusto teje sus redes

Notorio fue, en menos de una semana, el arduo trabajo del titular de Gobernación, Adán Augusto López, quien teje y teje sus redes rumbo a 2024. Apenas acababa de dar “su respaldo” al diputado Ignacio Mier para ser el candidato de Morena a gobernador de Puebla, y este fin de semana también le ofreció “su apoyo” al diputado Sergio Gutiérrez para que sea candidato a gobernador de Veracruz. Lo raro –según cuentan legisladores de la bancada morenista en San Lázaro– es que Mier se ha declarado simpatizante de Claudia Sheinbaum, hasta con reuniones continuas en las oficinas de la jefa de Gobierno de la CDMX y después le levantó la mano en la plenaria de Morena.

El reto de Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ya tiene “invitados de honor” para el concierto de Rosalía, pues el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró, previo a la comida con la que recibieron a la corcholata presidencial, que acudirá junto con su esposa, Mariana Rodríguez. Por cierto, que la invitada llevó como regalo un libro del pintor oaxaqueño Amador, el cual el emecista confesó que “no lo traía en el radar”. La corcholata está viendo que el góber es puro “fosfo fosfo” y le quiere enseñar de arte.

Desaparecen marinos de EU… y de México

A propósito de la desaparición de tres soldados de Estados Unidos, el 4 de abril en Sinaloa, resurgió el reclamo de familiares de Victoriano Rodríguez y Manuel González, elementos de la Marina-Armada de México, quienes estaban adscritos a la escolta del petista José Narro y de quienes no se sabe su paradero desde el 5 de marzo de 2022, cuando estaban en la CDMX. Hasta ahora no hay posición oficial por uno, ni por el otro caso. Esperemos por lo pronto que haya buenas noticias para la familia de los marinos.

Del montachoques al ponchallantas en CDMX

Desde hace unos días automovilistas de la CDMX lanzaron una alerta. Han advertido que, al circular por calles del norte de la capital, como Insurgentes o 100 Metros, sus autos sufrieron percances. Al revisar sus unidades vieron que cayeron en ponchallantas, sí, artefactos similares a los usados por integrantes del crimen organizado en persecuciones o bloqueos carreteros. En el caso de la capital, las víctimas son asaltadas cuando cambian la llanta. Se trata, dicen, de la evolución de los montachoques a los ponchallantas. Esperemos que la SSPC tome medidas.