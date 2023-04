El diablo está en los detalles

La tarde de ayer, el presidente López Obrador presumió en redes sociales que se reunió nuevamente con el padre Alejandro Solalinde para hablar sobre “migración y justicia”. Sin embargo, la foto que compartió probablemente sea del encuentro de la semana pasada, a menos que el Ejecutivo federal haya repetido la corbata, pues en la mañanera lució una color lila. Por cierto, que los cambios en Migración no se darán sino hasta que se tengan los resultados de la investigación de la tragedia de Ciudad Juárez.

Senado, difícil aduana de diputados

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, Juan Ramiro Robledo, aceptó anoche que “nada está escrito” para que su reforma a la Constitución que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral sea aceptada por los senadores. No sólo no ha habido diálogo con los magistrados sobre esta enmienda, no lo ha habido ni con el Senado. “Nosotros no hemos conversado con el Senado”, admitió. “Ellos tendrán que empaparse y asumir su propio punto de vista”, dijo. Aunque confió en que entre algunas bancadas sí “permea la discusión…”. De los Congresos locales mejor ni hablamos.

¿Legislar?... ¿en tiemposde campaña?

De plano, el dirigente del partido gobernante, Mario Delgado, pidió a sus legisladores federales “trabajar más en territorio” para ganar en la CDMX. Les advirtió que deben “permanecer activos, siempre en territorio, con la gente”. Remarcó que el activismo a favor de Morena, del movimiento y de la ‘4T’ no puede dejarse, “no puede cambiar por haberse convertido en el partido más ganador de los últimos años”. Y aclaró que la tarea ya se inició en todas las alcaldías con la formación de comités, porque el trabajo debe ir a la par de la campaña del Estado de México, por ser ambas entidades clave para ganar en 2024, y evitar que Va por México avance, admitió.

Para largo, reapertura total de L12

Aunque trabajan a marchas forzadas (24 horas los siete días a la semana), las labores de apuntalamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro no muestran avances considerables. La previsión original es que la reapertura total de la llamada Línea Dorada fuera en diciembre pasado. Ya pasaron tres meses desde entonces y, de hecho, no se ve para cuando. De los 260 puntales que se prevén instalar en igual número de claros, apenas está concluida poco más de la mitad. Si tomamos en cuenta que para instalar uno solo de los puntales se llevan aproximadamente 40 días, podemos advertir que aún faltan algunos meses, si bien va, para que concluyan los trabajos.

‘Impunidad’ y ‘encubrimiento’

En el Senado, la panista Kenia López Rabadán aseguró que insistirá esta semana en solicitar que los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudan a comparecer para que rindan cuentas en torno a su presunta responsabilidad en el incendio de un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes. Es previsible que, en general, la oposición y, en particular, la legisladora panista, quien acusó que los responsables de la tragedia “siguen en la impunidad” mientras el inquilino de Palacio Nacional los “encubre”, reciban la misma respuesta que antes de Semana Santa de parte de la bancada mayoritaria de Morena: ahorita no, joven.

Motomami electoral tour

Motomami, Despechá, Bizcochito, Saoko, Con altura, Malamente, entre otros éxitos, se escucharán en el Zócalo capitalino el próximo 28 de abril, gracias a que la corcholata favorita del inquilino de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, contrató, cortesía del erario, a la cantante y compositora catalana Rosalía. Durante el anuncio, hecho de manera conjunta con la secretaria de Cultura de la CDMX, Claudia Curiel de Icaza, la mandataria dio a conocer que la presentación del último show del Motomami World Tour en el continente americano de la artista española se realizará en el corazón de la capital a las 20:00 horas. Lo que hay que hacer para conseguir simpatías rumbo a 2024.