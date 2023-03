Ecos de AMLO contra autonomía de la UNAM

Tal parece que los diputados de Morena hicieron rápido eco ayer a la advertencia del miércoles del presidente López Obrador de que habría que reformar el alma mater, es decir la UNAM. Ayer el legislador guinda Armando Contreras enlistó en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios, para que al rector lo elija la comunidad universitaria –mediante elección directa y sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible– y no como ahora, que es facultad sólo de la Junta de Gobierno. Quizá sea tiempo de ir preparando el #LaUNAMNoSeToca.

Los chinos hacen mutis en tema fentanilo

Mientras México y Estados Unidos buscan incluir a China en el combate al fentanilo, en el país asiático no parece haber respuesta. La embajada china no ha dado ningún posicionamiento, ni siquiera al ser buscados para conocer su versión. Ciertamente sería una excelente noticia unir a los tres países en el combate a esta droga, cubriendo desde la materia prima hasta el consumo. Sin embargo, se ve difícil consolidarlo. Después de todo, la relación bilateral entre China y EU no pasa por su mejor momento.

García Luna, como un ‘mantra’ en San Lázaro

El exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón está a diario en la tribuna de la Cámara de Diputados. Así suban temas del campo, del medio ambiente o de violencia contra mujeres, los de la ‘4T’, al cerrar sus intervenciones, recuerdan siempre la consigna “¡Calderón sí sabía!”. Pero ayer, el jefe de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, añadió a las consignas: “Y Vicente Fox ‘se hace el loco’, pero él lo sabe perfectamente bien desde antes”. Estimó que “con Calderón fue la segunda parte de la historia de García Luna, ésta inició en el sexenio de Fox y consolidó su carrera delictiva en el sexenio de Felipe Calderón”…

Ahuehuete, seco pero “vivo”

Como todo mundo lo sabe, pues salta a la vista, a la jefa de Gobierno se le secó el ahuehuete de Paseo de la Reforma. Por ello, el árbol, que “sigue vivo”, según Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, será trasladado al Vivero Nezahualcóyotl para su rehabilitación y será reemplazado por otro ejemplar. Haciendo un símil, ¿será que tras los accidentes en el Metro, la candidatura de Claudia Sheinbaum, como el ahuehuete de la glorieta de los desaparecidos, aunque “sigue viva” necesite un reemplazo?

Todos olvidaron los desafueros y juicios políticos

Se escuchó un reclamo de un morenista contra… Morena en la Cámara de Diputados. En los pasillos de San Lázaro, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente de la Comisión Jurisdiccional, lamentó que “no tenemos en este momento el análisis de ningún expediente” sobre denuncias de desafuero ni de juicios políticos. Y reprochó: “Hemos tenido una serie de dificultades, cuestiones administrativas, vamos a esperar”. Para avanzar en los casos pendientes “nos tendría que decir el área jurídica responsable”. De los expedientes de Alito Moreno, de Félix Salgado Macedonio, Yasmín Esquivel, Claudia Sheinbaum, Adán López, nadie sabe nada.

Gertz, de nuevo ausente

Otra vez el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no llegó a la reunión con la delegación estadounidense para discutir estrategias de seguridad, tal como ocurrió en el pasado encuentro, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. A su salida, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el fiscal no había asistido a Palacio porque él ya había tenido su propia reunión con los enviados estadounidenses. ¿No será más bien que el fiscal no aguanta más de una reunión?