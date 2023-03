Dante, con todo contra Va por México

“La campaña de Va por México la iniciaron diciendo que era contra Morena y la acabaron contra nosotros en el proceso del 21. Y ha llegado el momento de que cada quien asuma sus responsabilidades”. Duro mensaje de Dante Delgado al PRI, PAN y PRD con el que el partido naranja confirma que no estará en la boleta. De paso, el veracruzano descalifica la elección en Edomex y Coahuila, cuando faltan todavía cuatro meses para que se lleve a cabo. Ahora la alianza tiene una oportunidad de demostrar o que no lo necesitaban, o que tienen que redoblar sus esfuerzos de cara al 24.

Alito embiste a los naranjas… y le responden

A quien le caló la decisión de MC fue al líder priista, Alejandro Moreno. En Twitter, se lanzó contra los naranjas: “De nueva cuenta, MC demuestra que no está a la altura de las crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena”. No tardó en recibir respuesta de parte del coordinador emecista en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, quien refutó al campechano: “El gran problema de la alianza eres tú. Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas”. Remató advirtiendo que se verán las caras en el 24… ¿Será?

Córdova, contra la vulgaridad

Sigue y crece el fuerte pique entre el presidente del INE, Lorenzo Córdova y el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena. En un foro de temas electorales en la UNAM revivieron sus diferencias de hace ya más de dos años. El morenista criticó que, frente al plan B, desde el instituto “no ha habido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle garantía y certeza a todos los jugadores de la arena democrática”. Y la respuesta de Córdova fue inmediata: “No voy a entrar en la Universidad a la vulgaridad de la discusión ad hominem, el monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna…”.

Nueva pugna de AMLO con un republicano

“¿Representa a los cárteles o el pueblo?”, así respondió el republicano Dan Crenshaw, luego de que el presidente López Obrador calificó de propaganda su propuesta para combatir con el Ejército a los cárteles mexicanos, de la que ironizó que apenas se da por enterado. Este choque hace recordar los encontronazos que ha tenido el mandatario mexicano con otros congresistas como Ted Cruz o Bob Menéndez.

Choque interparlamentario

Pero, la disputa con Dan Crenshaw no acabó ahí. El repubicano retó al senador Ricardo Monreal: “¿Los líderes del cártel escribieron este tuit por ti?”, en relación con el rechazo que el zacatecano expresó, como líder de la mayoría del Senado, ante la iniciativa del texano para que el Ejército estadounidense combata a los cárteles mexicanos. El morenista no se quedó de brazos cruzados y reviró: “Rechazo toda injerencia extranjera en asuntos internos de México, y también la pretensión de aplicar leyes de Estados Unidos en nuestro país. Se llama ‘Soberanía’. Aunque Crenshaw no lo entienda”. Así las relaciones interparlamentarias en la era de la ‘4T’.

Se acumulan impugnaciones vs. plan B

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite este lunes 30 nuevas controversias constitucionales en contra de parte del plan B. Con esto, hasta el momento se suman 39 controversias admitidas. Sin embargo, negó otorgar las suspensiones que pidieron los municipios que tramitaron estas acciones al considerar que los gobiernos municipales no hacen referencia a una parte específica de las leyes sino quieren que se frenen completas. Eso, a juicio del ministro, se debe analizar en el fondo del asunto. Habrá que seguir esperando que caigan más reclamos, y el pleno de la SCJN deberá meterle velocidad al asunto.