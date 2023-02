Mancera y Romero, ‘en la mirilla’

Morenistas capitalinos en San Lázaro dan por hecho que no tardan las “denuncias, carpetas de investigación y acusaciones directas” contra Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, y Jorge Romero, diputado federal del PAN, que ya prepara la fiscalía de la CDMX. Ambos son jefes de sus bancadas y “están ya en la mirilla”, según cuentan. El perredista –aseguran– está vinculado con “casos de desvíos de recursos” cuando fue jefe de Gobierno y a “tácticas de espionaje”. El panista –insisten– “está directamente involucrado” con el llamado cártel inmobiliario azul de la Benito Juárez. De ser el caso, la fiscalía de Ernestina Godoy tendrá que presentar elementos de prueba.

Beltrones se mueve en Edomex

Según perredistas mexiquenses, uno de los facilitadores de los acuerdos para la reactivación de la coalición Va por México, y de las negociaciones de la alianza en el Estado de México, ha sido el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Cuentan que “es la mano fina, la mano amiga”. Sobre todo, porque –aseguran– “es un personaje cercano y de confianza” con el actual grupo en el poder del partido del sol azteca, o sea de los Chuchos. Por eso, al sonorense se le ha visto muy activo hasta en las reuniones plenarias de los diputados del PRD, como “invitado especial”, y en encuentros con Alito Moreno.

El “negocio” de Salmerón

Con la novedad de que el historiador amigo del inquilino de Palacio Nacional, Pedro Salmerón, acusado por varios colectivos feministas, estudiantes y exalumnas por acoso sexual, se atrevió a presentar una denuncia por daño moral en contra de 29 personas e instituciones públicas, por lo cual reclama 12 millones de pesos. La senadora panista Kenia López Rabadán, quien fue la encargada de dar a conocer el hecho, ya que ella se encuentra entre las personas denunciadas, señaló que el exfuncionario de la 4T no sólo busca eludir las acusaciones por acoso sexual, sino incluso intenta lucrar y hacerse millonario.

Lentitud que llama a sospecha

Parece extraño que hasta el momento la SCJN no haya admitido a trámite ninguna de las acciones de inconstitucionalidad y controversias que se acumulan ya contra el plan B (ya van 18 recursos). Si bien los tiempos judiciales no siempre son tan rápidos como se quisiera, estos reclamos empezaron a llegar al alto tribunal desde el 23 de enero, y hasta el momento no ha habido respuesta. Se debería dar prisa la Corte, antes de que sea demasiado tarde.

¿Freno a la cargada?

A pesar de que en Morena ya tienen la agenda de eventos de los aspirantes presidenciales y los gobernadores, el presidente López Obrador advirtió a los mandatarios estatales que tengan prudencia y no se inclinen más por una u otra corcholata para no influir al pueblo que deberá decidir por encuesta.

Mercadotecnia por la democracia

La defensa de la democracia no sólo tiene marcha y libro, sino que ahora se sumó una pulsera rosa con la leyenda “Yo defiendo al INE”, que se promueve en redes sociales.

Prioridades norteamericanas

Estados Unidos no quita el dedo del renglón. Además de que se prepara la séptima visita del enviado especial para el Cambio Climático, John Kerry, el embajador estadounidense, Ken Salazar, vuelve a resaltar la importancia de incluir a la industria privada en materia energética. A lo mejor míster Ken ya no va diario a Palacio, pero se nota la alta prioridad que da a México el gobierno de su país.