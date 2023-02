Tortuguismo en proceso de cambios al INE

Nadie vaya a creer que es sospechosismo, peeero, resulta extraño que en la Cámara de Diputados nada es urgente y hay tiempo y espacio para todo en sus agendas. Resulta que ya se fue otra semana más de febrero y nada que inician ni reactivan el proceso de elección de los cuatro consejeros del INE que sustituirán a los que se van el 3 de abril. Aún no hay convocatoria, no hay comité técnico ni nada para arrancar los trabajos. Con toda calma, el presidente de la Jucopo y coordinador de la mayoría de Morena, Ignacio Mier, anunció ayer que se pospuso, otra semana más, el proceso, porque aún no se han acordado los términos en que se modificará la convocatoria, como lo ordenó el Tribunal Electoral.

Los diputados no entienden que no entienden

Donde están desconcertados es en el Tribunal Electoral. Y es que no comprenden la cerrazón de diputados, y no sólo los de Morena, de querer llevar a las y los magistrados de la Sala Superior a San Lázaro para dialogar sobre las sentencias del máximo tribunal del país en materia electoral. Y es que la ley es clara: las decisiones del TEPJF son definitivas e inatacables. Discutirlas fuera del procedimiento legal es contrario a la Constitución y pondría en duda el papel de la institución electoral. En pocas palabras, lo que los legisladores no aceptan es que, sí, la ley es la ley.

Otro distractor: la selección

Y hablando de pendientes, como si ya no hubiera prioridades en la agenda, ahora Morena anunció que va a “transformar al futbol” en el país. Para empezar dice que quiere que México “deje de hacer el ridículo en los Mundiales”. El jefe de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, informó que presentará una iniciativa, porque hoy es el “momento idóneo” para evaluar el panorama del futbol mexicano, “que ha atravesado varios problemas, como el de seguridad en los estadios, la disminución de espacios para su práctica y un modelo de negocio poco benéfico para el deporte”. Garantizó que la 4T “devolverá el legado de grandeza y gran nivel competitivo” de este deporte, de cara al Mundial de 2026.

Lima Adán Augusto asperezas con los góbers

”Yo nunca he tenido asperezas”, respondió el titular de Gobernación, Adán Augusto López, a periodistas al arribar a Nuevo León, tierra de Samuel García, con quien tuvo más de un choque y varias descalificaciones. “Hoy estamos trabajando de manera coordinada” en materia de seguridad, dijo. Pero el tabasqueño no pudo evitar recordar que “ya pasaron los tiempos en los que, pues egoístamente, el gobernador no quiso apoyar el asunto de la Guardia Nacional, pero nosotros tenemos que seguir trabajando con ellos. El gobernador, y ustedes lo recordarán, estuvo en contra de ello…”.

¿Y el piso parejo?

Hay razones para, al menos, sospechar que en la mañanera no hay mucho piso parejo. Por segunda ocasión en el año, el Presidente convocó a Claudia Sheinbaum a la conferencia, justo cuando acude Marcelo Ebrard. Los avances de obras en el Bosque de Chapultepec, presentados ayer, no era un asunto, ya no digamos de urgencia, sino de coyuntura, mientras que el canciller sí tenía temas importantes que informar, como el apoyo a Turquía o la bilateral con Cuba. Lo mismo ocurrió cuando el secretario acudió a informar resultados de la Cumbre de América del Norte, pero llegó Sheinbaum con su noticia de pedir Guardia Nacional para el Metro. Peor aún, ayer a Ebrard los técnicos de Palacio le fallaron con la reproducción de su presentación.

Visita a Palenque

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no sólo visitará Campeche, pues se prevé que regrese a la isla desde Palenque, Chiapas. En una de esas el presidente López Obrador lo invita a conocer su famosa quinta La Chingada y lo agasaja con canciones de Silvio Rodríguez.