Díaz-Canel en México

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estará de visita en México este fin de semana. El presidente López Obrador lo recibirá en Campeche, y se prevé que encabecen un acto sobre los médicos que han venido a trabajar al plan IMSS-Bienestar. Aunque no deberían descartar temas como la “eficiencia” de las vacunas Abdala para las nuevas variantes de ómicron. Y, ya entrados en gastos (ideológicos), en una de esas acaban hablando sobre el marxismo en los nuevos libros de texto de la SEP para maestros. Jaja. Sí, cómo no.

Retrasan plan B

En el Senado no se ve para cuándo aprobarán la minuta aún pendiente del plan B electoral que impulsan desde Palacio Nacional. Entre la oposición corre la versión de que Morena está posponiendo dicha discusión con el objetivo de dejar sin tiempo a la Corte para resolver las acciones y controversias que se presenten. Según esta versión, como no se pueden realizar reformas electorales 90 días antes del proceso electoral, Morena busca asfixiar al máximo tribunal constitucional, para que no alcance a resolver y, así, el plan B quede firme. El problema es que quien fija lo tiempos es la Corte, y aun si se aprobara el 30 de abril, quedaría un mes completo para que la reforma pudiera ser frenada.

Fox quiere hacer campaña en Edomex

Aunque la coalición PRI-PAN-PRD pierde adeptos amarillos, su precandidata, Alejandra del Moral, ya puede presumir refuerzo de ‘lujo’. Y es que Vicente Fox se puso al servicio de la priista, pues en su Twitter lanzó: “¡Alejandra, dime en qué te ayudo!”, esto después de reclamarle al PAN y al PRD por “no jalar parejo”. “¡No me la dejen sola, quedamos de echarle montón!”, arengó el expresidente. No sabemos si la priista respondió: “No me ayudes, compadre”.

Perredistas tránsfugas en Edomex

Horacio Duarte, coordinador de la campaña de Delfina Gómez, celebró ayer que Va por México comenzó a desinflarse en el Edomex. Desde la sede nacional de Morena, reveló que grupos perredistas en el estado comenzaron a migrar hacia el partido guinda. “Estamos teniendo ya un mecanismo donde militantes del PRD se están acercando. Este fin de semana el alcalde de Tlatlaya, que es uno de los municipios que gobernó el PRD durante 23 años, y todo ese equipo de la región sur del estado, decidieron venirse a Morena”, festejó. En el perredismo hay molestia entre alcaldes y militantes por haber sido ignorados por el PRI y el PAN en el reparto de candidaturas, según deslizó Duarte.

Con cariño para Calderón

Durante una campaña reciente de Movimiento Ciudadano, en la que Salomón Chertorivski era candidato a diputado federal, criticaban –como es lógico en una campaña– a “los que gobernaron antes y gobiernan ahora”. En ese entonces Felipe Calderón no se la dejó pasar y le reclamó: “Salomón, tú fuiste de ‘los que gobernaron antes’... ¿sabes cómo se llama esto que haces?”. Hoy el ya diputado naranja sale en apoyo de su exjefe: “En los últimos años he tenido con el presidente (sic) Calderón diferencias de opinión, propias del diálogo democrático entre quienes piensan distinto. De lo que no tengo duda alguna es de su honorabilidad, que atestigüé en tanto integrante de su gabinete. Para él un abrazo solidario”.

Zaldívar, sin filtros en TikTok

El que insiste en dar ‘enseñanzas’ a través de redes sociales es el ministro Arturo Zaldívar. Desde que fue presidente de la SCJN declaró su amor por TikTok, y esta relación ha durado más de un mes después de que dejó el cargo. Aunque el ministro salta de un tema a otro de manera muy extraña. Después de hablar de algo relevante, regresa a demostrar su gusto por las canciones de Taylor Swift. ¿No será mejor dejar a un lado el teléfono?