Patriotismo, legalidad y fusiles

“¡Apátrida!” le dijo la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, por no dejar entrar al recinto a militares armados para que tocaran el himno nacional. “La escolta venía armada con fusiles FX-05 calibre 5.56 mm. Para conciliar honores e inviolabilidad del recinto se determinó un protocolo que cumpliera ambas cosas. El amor a la patria empieza con el respeto a las leyes que usted y yo protestamos cumplir y hacer cumplir”, le respondió el panista. Si los militares hubieran intentado ingresar a la cámara armados en otro sexenio, los guindas habrían pegando el grito en el cielo de “¡golpe de Estado!”, ¿qué no?

Lección no aprendida

A Morena se le olvidó la lección que recibió con el caso Félix Salgado Macedonio. Por no registrar precandidaturas ni entregar informes de precampaña, el INE le impuso una multa de medio millón de pesos y negó el derecho a registro como precandidatos a José Francisco Chavira y Mario Alberto López para la senaduría por Tamaulipas.

Cortesía política

Tras la solicitud del dirigente de Morena, Mario Delgado, a los senadores guindas para que apoyen a los precandidatos en Estado de México y Coahuila, el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, trabaja en la redacción de un manual sobre lo que se puede y no se puede hacer, de acuerdo con lo establecido en la ley, para que sus compañeros de bancada no incurran en responsabilidades legales. Pero el asunto no para ahí, resulta que el legislador zacatecano no sólo lo distribuirá entre sus correligionarios, sino también entre los legisladores de otras bancadas, por pura cortesía política.

Como si no lo conocieran

El senador y líder de MC, Dante Delgado, le recriminó al presidente López Obrador su falta de memoria, después de sus ataques contra Cuauhtémoc Cárdenas. “Recuerda que gracias a él fuiste nuestro candidato en el 2000 al Gobierno de la CDMX. El extravío emocional te confronta con todos. México no es de tu propiedad”, le recordó. En otras palabras lo tildó de malagradecido, pero lo que no cuadra es que tanto Dante como otros dirigentes que lo han acompañado en sus luchas se llamen hoy a sorpresa.

¿El ‘hampa’ en el Metro?

Quien dejó ayer muchas dudas sobre los presuntos actos de “sabotaje” en el Metro fue el director de ese medio de transporte, Guillermo Calderón. Aseguró que parte de los percances son por el robo de cable, y detrás de este delito se encuentra “el crimen organizado”. Pero paradójicamente –y a pregunta de reporteros– no supo explicar qué lo llevó a esa conclusión y sobre todo por qué hasta ahora sólo han detenido a indigentes y amas de casa y no a criminales organizados.

Ignora Congreso la seguridad nacional

Luego de que en un tiempo los partidos se pelearon la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, y exigieron citar a comparecer a los titulares de Sedena, Marina y Guardia Nacional, hoy esta comisión quedó en el olvido, sin trabajos y hasta sin presidente. “No está funcionando, está detenida. No sesiona, creo que no tiene ni presidente. Se están peleando si es de una cámara o de otra. No se ha echado a andar tampoco la bicameral de la Guardia Nacional”, deslizó ayer el priista Rubén Moreira, en los solitarios pasillos de San Lázaro.

Avanza Del Moral

Con un trabajo de hormiga vía redes sociales, así como en la presencia de su equipo en la estructura priista en el Estado de México, la aspirante única de la alianza opositora a la gubernatura, Alejandra del Moral, va avanzando en presencia, pues es claro que es menos conocida que la candidata de Morena, Delfina Gómez, que no sólo repite sino que tuvo el escaparate del gobierno federal. Se auguran sorpresas para las mediciones demoscópicas que habrán de realizarse en los siguientes meses en la entidad con el mayor padrón del país.