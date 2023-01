Mariachis para Marcelo

La diputada morenista Inés Parra buscó lucirse, pero le cortaron la inspiración. Recibió en San Lázaro al canciller y corcholata presidencial, Marcelo Ebrard, con mariachi, pero elementos de seguridad los retiraron del Palacio Legislativo. A la plenaria de Morena acudieron, en un ambiente de mesura y sin apasionamientos, los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de la 4T: Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, “como muestra de unidad”, insistió el jefe de la fracción guinda, Ignacio Mier.

Monreal, por la reconciliación

Mujeres y hombres jóvenes de los 300 distritos electorales federales llevarán el mensaje de la Reconciliación por México de Ricardo Monreal a cada uno de los municipios del país, y es que el aspirante presidencial morenista les tomó protesta como agentes de la reconciliación, en un evento en el que participaron alrededor de dos mil promotores políticos, con lo que el zacatecano se observa fortalecido en su aspiración política, por más que durante casi dos años le negaron la mención como precandidato. En el encuentro, realizado este fin de semana, Monreal subrayó que sólo un frente común permitirá reconciliar al país para dar paso a la recuperación de la tranquilidad y el cierre de las brechas sociales que dividen al pueblo de México.

Pistas electorales en el Senado

El Senado se convertirá hoy en una pasarela tanto de corcholatas, como de precandidatos. En una pista, la precandidata de Va por el Estado de México, la priista Alejandra del Moral, participará, a las 10:00 horas, en la plenaria del PRI. Mientras que en otra pista desfilarán Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, en la plenaria de Morena. Con este preludio, dará inicio el periodo ordinario.

El gran ausente

El gran desaire en el lanzamiento de Mexicolectivo lo protagonizó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien no llegó a la presentación de la plataforma, ayer en el World Trade Center. A pesar de la insistencia por saber por qué no había ido el tres veces candidato presidencial y considerado líder moral de la izquierda, nadie parecía saber nada. Algunos lamentaron que no estuviera, pero nadie se aventuró a explicar la razón de su ausencia.

Del gobierno de Maduro al de la 4T

Los seguidores de la 4T se burlan cuando surgen comparaciones con el régimen de Nicolás Maduro, pero nada han dicho sobre el hecho de que un exfuncionario de Venezuela trabaja en el gobierno mexicano. Resulta que, de acuerdo con lo revelado por el portal Latinus, Sady Arturo Loaiza Escalona, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y quien fungió como director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018, es nada menos quien está al frente del rediseño en los libros de texto de la SEP. Y llegó a la dependencia por invitación de su amigo Marx Arriaga. ¿Qué podría salir mal…?

Piden a EU alerta de viaje… al Metro

Para que no se diga que hay un afán de politizar lo ocurrido en el Metro, esta vez fueron las propias víctimas quienes alzaron la voz. César Ricardo Hernández, padre de Yaretzi –la joven que murió en el choque de trenes en la Línea 3– solicitó a la embajada de Estados Unidos emita una alerta de viaje a sus ciudadanos a fin de que eviten el uso del transporte naranja, dado el alto riesgo que corren por los constantes incidentes. Veremos qué responde Ken Salazar, a quien se dirige la petición.

En líos con el movimiento LGBT

Aunque se ostentan como una plataforma libre y plural, Mexicolectivo enfrenta su primera polémica, pues en su documento de presentación compara a la trata con los asuntos de identidad de género, al aseverar que uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en México es “la trata y las infancias trans”, lo que ya desató críticas en redes de parte de la comunidad LGBT.