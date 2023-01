Nuevo “choque” diputados-TEPJF

Nos anticipan que la tarde de este lunes los diputados de Morena y sus aliados, con el apoyo del PRI, abrirán la puerta a un “nuevo choque” jurídico con el Tribunal Electoral, y que rechazarán ante la Suprema Corte la “injerencia” de los magistrados en el proceso de selección de los aspirantes a consejeros de INE. Lo que llama la atención –nos dicen– es que “de nuevo se verá al PRI-Mor en acción”, según se quejan los naranjas de MC. La sesión vespertina de la Jucopo de hoy en San Lázaro “tendrá sorpresas”, anticipan. Veremos.

A salvo, elección de consejeros

Y a propósito de la nueva controversia, juristas de San Lázaro anticiparon que el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE no se verá afectado en sus tiempos ni en sus formas. Y que tampoco será necesario un periodo extra en enero. “Quedan intactas todas y cada una de las fechas de la convocatoria y el registro de los aspirantes, del 9 al 20 enero, no cambia ni se modifica, aún con la sentencia del Tribunal Electoral”. No obstante, hoy los partidos harán un “desglose” de los alcances del estudio que presentó Asuntos Jurídicos de la Cámara baja sobre el caso.

El ‘guerrero águila’

Cómo contemplará su futuro el aún líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, que se ve a sí mismo como un guerrero azteca. El zacatecano publicó ayer en sus redes sociales un calendario 2023 con su imagen portando un traje de guerrero águila. “Ni me dejo, ni me rajo”, escribió el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, y agregó: “Iniciando el año organizado, con calendario en mano. Agradezco este detalle que me hacen llegar y coincido con la descripción: ‘Guerrero, de madre y padre campesinos, forjado en el semidesierto’. Siento orgullo por mi origen. (...) ¡Vivan las raíces prehispánicas!”.

Oposición ausente

El senador panista Damián Zepeda, quien se ha convertido en la conciencia crítica de la oposición, puso ayer el dedo en la llaga en el escandaloso caso de la ministra Yasmín Esquivel, señalada por el plagio de su tesis de licenciatura. A decir del sonorense, muestra la tragedia de la política mexicana: la Corte, máxima autoridad de justicia, en un escándalo vergonzoso; el gobierno intentando salvar su incondicional; la UNAM titubea y los líderes formales de oposición en silencio cómplice, con tibios mensajes.

Los parabienes de Marcelo

Muy emotivo se mostró el canciller Marcelo Ebrard, al felicitar al presidente de Brasil, Lula da Silva, durante su toma de posesión. “Enhorabuena para el pueblo brasileño y toda América Latina y el Caribe!!! Éxitos y parabienes son los deseos de México para nuestro hermano Brasil!!!”, expuso el secretario, y acompañó el mensaje con una fotografía de su esposa y él con el flamante gobernante. En una de esas lo tuvo que felicitar a la distancia, pues después de todo, empieza movido el año para el canciller, con eso de la visita de los líderes de América del Norte a México en unos cuantos días.

La transparencia no es lo suyo

Según las cuentas que entregó el Inai al cierre de 2022, del 1 de enero al 30 de noviembre se presentaron 24 mil 740 recursos, o medios de impugnación, en contra de diversas instituciones públicas por negarse a entregar informaciones de transparencia. El organismo reportó que hubo un aumento de 48 por ciento en estos recursos en relación con 2021. Lo que destacó es que la Cofepris, el IMSS y Telecom resultaron ser los más reacios a la transparencia, pues la primera acumuló 5 mil 329 quejas, el segundo, mi 656, y el tercero, mil 407. Aunque no se quedan muy atrás Salud, con 717; Semarnat, 553; SEP, 537; SAT, 493; ISSSTE, 444, y la FGR, con 422.