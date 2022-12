Le echan en cara las cosas a Mejía Berdeja

Los ánimos electorales suben de tono este fin de año en la tierra de los Moreira, de cara al relevo del gobierno estatal en 2023. Además de la rebelión interna local en Morena, el exgóber priista Rubén Moreira le echó en cara al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien quedó fuera de la contienda interna de Morena por la candidatura, la falta de resultados en seguridad en la entidad y en el país. “En este país no hay paz porque la Policía Federal no hace su chamba, y al subsecretario Sóstenes Mejía Berdeja le gusta agredir a todo mundo, menos a los delincuentes; que vaya por los delincuentes y que no se haga pato”, le reprochó.

Mofarse de la ilegalidad

“¡Ya se hizo famosa mi cola de caballo!”… tuvo a bien bromear Claudia Sheinbaum a propósito de la tan polémica campaña de espectaculares con su silueta. Para la jefa de Gobierno y corcholata favorita de Palacio rumbo a 2024, en la estrategia propagandística financiada por diputados de Morena “no hay nada qué ocultar, y tampoco creo que nada de qué preocuparse”, pues “ha generado entusiasmo en muchos ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de una mujer presidenta”. Ya veremos qué opinan el INE y el TEPJF cuando lleguen las quejas.

El arte del ‘fusil’

Y en tiempos de plagios y de espectaculares irregulares, la organización Sociedad Civil señaló a Claudia Sheinbaum de haber copiado la campaña, pero esta vez a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN. La entidad recordó que el panista también utilizó imágenes en las que se veía su silueta rellena de otras imágenes. En estos tiempos se podría decir que hay un “alto nivel de coincidencias” entre ambas campañas. A Anaya no le funcionó para nada la estrategia, y hasta se tuvo que ir del país. En una de esas la táctica está salada.

Alito, ¿Año Nuevo ‘sin divisiones ni odios’?

Amplia difusión han dado en el CEN del PRI a los deseos de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, para estas fiestas del fin de 2022 y del Año Nuevo 2023. Profusos han sido los reenvíos de los mensajes de Alito en sus redes sociales, en los que conmina “a la unidad, la reconciliación, la paz y la armonía” en su partido. “Sin divisiones, sin rencores, sin odios”, enfatiza, en los momentos más críticos de división en la más alta clase política priista. Y remata: “Con mucha determinación y carácter, vamos por nuevos retos y horizontes, conscientes que cada día que inicia hay un potencial enorme para defender en lo que creemos…”.

Lamento incomprensible

El presidente López Obrador despidió a Pelé citando a Ronaldinho, otro astro del futbol brasileño. A nadie queda claro el motivo por el cual el mandatario tomó una decisión así. Nada tiene que ver el mensaje –con el que recordó que el padre de Ronaldinho no tenía dinero ni para comprarle tacos para jugar– con la muerte del rey del balompié. Y encima la foto que posteó es una del exjugador del Barça cuando era niño y no una del gigante fallecido ayer… Ya mejor hubiera puesto que lo suyo, lo suyo, es el beisbol, y se ahorraba la incoherencia.

Rosario vuelve al ruedo

Y quien desde que salió de prisión anda cada vez más suelta en sus comentarios políticos es nada menos que Rosario Robles. Ayer, al reprobar la actitud de Patricia Armendáriz en una entrevista televisiva en la que sostiene que no fue ilegal financiar la campaña a favor de Sheinbaum, deslizó una crítica a la 4T: “Cada vez que escucho a esta diputada me acuerdo que fue artífice del #Fobaproa y que el PRD votó en contra por orden de AMLO, lo que implicó un severo castigo presupuestal que ahorcó al recién estrenado gobierno de Cárdenas en la capital. ¿Y ahora ella los representa?”. Duro, pero cierto.