¿Suspicacias contra la CNDH? No, cómo cree

Con el objetivo de “evitar suspicacias y garantizar un proceso transparente y confiable en la selección de las y los consejeros del INE”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer, a través de un comunicado, que la presidenta de este organismo, Rosario Piedra Ibarra, revisa el perfil de una de sus dos propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación, a saber, el de María del Socorro Puga Luévano, en cuyo currículum destacan la carrera trunca en Ciencias de la Comunicación, la certificación en yoga de la risa y, cómo no, ser militante de Morena (aunque esto olvidó incluirlo). Ya encarrerada, la inmutable ombudsperson aclara que su único interés es el de hacer del INE un órgano autónomo de cualquier poder… Ajá. Mucho que analizar para doña Rosario.

Balance de fin de año, la misma cantaleta

Ni en vísperas de fin de año los morenistas perdonan, si no pregúntenle al productor Epigmenio Ibarra, quien, en un video de balance de fin de año que publicó en sus redes sociales, reprochó a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, no hablar de cómo “sabotearon” el proceso de revocación de mandato. En defensa salió el también consejero Roberto Ruiz (para que no culpen a los dos de siempre), quien recordó que el sabotaje vino de la mayoría legislativa, que se negó a dotar al instituto de los recursos necesarios para el proceso.

El búmeran de la campaña anticipada

Quien no dejó pasar la oportunidad de atizar el descontento en redes sociales por la aparición “espontánea”, por todo el país, de anuncios espectaculares para promover a Claudia Sheinbaum rumbo a la elección presidencial de 2024, fue la senadora panista Lilly Téllez, pues fue una más de los miles de usuarios, incluidos familiares de los niños fallecidos en el Colegio Rébsamen y de las víctimas de la Línea 12 del Metro, que compartieron una imagen similar a la expuesta en dichos carteles, con el contorno, de perfil, del rostro de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aunque con un semblante más bien cadavérico y recordando dichas tragedias. Es Claudia, confirman.

Cómo te voy a olvidar

Mientras son peras o son manzanas, y como aquí no pasa nada, el Gobierno de la CDMX emitió un comunicado para recordar que la noche del próximo 31 de diciembre se llevará a cabo el concierto gratuito de Los Ángeles Azules, en el Ángel de la Independencia. Nada mejor para olvidar las penas, las campañas anticipadas, las tragedias, las promesas incumplidas, el deterioro de la ciudad… que un buen cumbión.

¿Terror a la 4T o mera precaución?

Muchos de los abogados de mayor reconocimiento en el país, aunque tienen una opinión clara sobre el tema de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagio de su tesis de licenciatura, prefieren guardar silencio. Omiten externar opiniones de manera pública o ante los medios de comunicación sobre un asunto que pone en entredicho la credibilidad de algunas de las principales instituciones del país, razón por la cual algunos se preguntan si esta postura obedece al temor o simple precaución. Y es totalmente entendible, aclaran otros, pues no vaya siendo que la evidencia le haga a la ministra lo que el viento a Juárez.

El plagio, a Change.org

Y a propósito de esta polémica, en la plataforma Change.org ya se solicita que la UNAM anule el examen profesional de quien se dice autora legítima de dicho trabajo de titulación y verdadera víctima de plagio. Al corte de la edición, sumaban más de 13 mil firmas.