Monreal resiste

El senador Ricardo Monreal respondió que verá más adelante qué sucede con su aspiración política ante la invitación que le hiciera el perredista Miguel Ángel Mancera de que estarían abiertas las puertas para que participe en la elección para definir al candidato de la alianza opositora, y es que el exjefe de Gobierno de la CDMX reconoce en el zacatecano un perfil fuerte para la Presidencia, además de ser un liderazgo que cohesiona a distintas fuerzas políticas. El líder de la mayoría en el Senado expresó su respeto por los comentarios positivos en su favor, toda vez que reafirman que actúa con tolerancia y da prioridad a la construcción de acuerdos. Pero el senador dejó en claro que por el momento no se vislumbra como candidato de oposición, pues se mantiene en la lucha al interior de Morena, pese a los ataques, hasta donde el límite de su dignidad resista. Por cierto, ayer se hizo notar de nuevo al operar la votación favorable en materia de vacaciones en la Cámara alta.

La Piedra de los milagros

En estos agitados tiempos, algo hay que hacer muy, pero muy mal, para que los partidos políticos y sus representantes en los distintos órdenes de gobierno se pongan de acuerdo como, en este caso, propició Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien logró lo impensable, el acuerdo entre las fracciones del Senado para que se presente a comparecer ante el pleno de esta cámara. Según se informó, la Mesa Directiva definirá formato, fecha y ahora de la presentación. Seguro que, llegado el momento, la titular del organismo autónomo (¡¿?!) sabrá defender su desinteresada, independiente y espontánea recomendación al Instituto Nacional Electoral, en el marco de la reforma impulsada por el Presidente para “democratizar” y “abaratar” al sistema electoral.

Balconea Adán al PRI

De nuevo el PRI, en tierras panistas, quedó bajo sospecha. “Sí, estamos construyendo con el PRI, digamos, una propuesta definitiva de reforma constitucional electoral”, reveló en Aguascalientes el titular de Segob, Adán Augusto López. Y, suavemente, argumentó: “Se trata pues, de hacer política. Yo lo he dicho que Enrique VIII, cuando hubo de bautizarse a la fe católica, dijo eso de que París bien vale una misa, ¿no? Bueno, pues yo digo hoy que el país, la gobernabilidad del país, bien vale un buen acuerdo político”. Y en San Lázaro lo confirman. “Hay consenso en tres ejes: una democracia más barata, una reducción en la integración del Congreso de la Unión y de los cabildos de los gobiernos municipales, y una reducción de integrantes del INE”, según la diputada Yeidckol Polevnsky. “Y hasta podría salir en noviembre”, anticipó, con PAN y PRD también, tal vez, dicen.

Honestidad valiente

En redes sociales circula una cumbia a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia rumbo a la elección de 2024: “Es Claudia, la más cercana a Andrés Manuel; es Claudia, la más honesta y cumplidora; esa Claudia”. La jefa de Gobierno de la capital se deslindó de esta expresión a su favor. En conferencia, se le preguntó si no sería más honesto reconocer, como el senador Ricardo Monreal, que ella pagó por la producción de la canción promocional. “Yo no soy deshonesta”, respondió, mientras no sólo en la ciudad, sino prácticamente en todos los estados hay espectaculares y pintas en bardas promocionando su imagen, lo cual está prohibido por la ley y la propia Constitución.

Sol, arena e izquierda

En modo playita, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a sus homólogos que integran la Alianza del Pacífico, cuya cumbre, nos cuentan, tendrá como sede el puerto de Huatulco. Quien probablemente aproveche la vuelta al doble será el chileno Gabriel Boric, pues ayer el mandatario mexicano confirmó que acordaron una visita de Estado, aunque no especificó la fecha. AMLO también anunció que “viene a México el 24 de noviembre nuestro amigo Alberto Fernández, presidente de Argentina”. La que se va a armar.