Jaloneos en el PRI por la electoral

Cuentan en San Lázaro que entre los priistas dejó un “muy mal sabor de boca” el intercambio de mensajes de su líder nacional, Alito Moreno, con el senador de Morena Ricardo Monreal. Algunos “no se la perdonan”, dicen en referencia “a la traición” que le hizo a la senadora Claudia Anaya en Zacatecas. Tan mal ambiente y desconfianza permea en la bancada tricolor, que el PRI tardó casi 48 horas –no 24 como se acordó– para definir a sus tres representantes en el grupo de trabajo para la reforma electoral. Hubo “jaloneos” internos, aseguran, por la insistencia de Moreno Cárdenas de imponer a sus “incondicionales”. Y se impuso: designó a su “brother” Javier Casique Zárate.

Torruco, del banquillo a anfitrión

Aunque no le fue muy bien al rendir cuentas ayer en su comparecencia ante los diputados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, al final de la reunión invitó a su casa a comer a los 37 legisladores integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. “Los invito a comer a mi casa para tener una mayor convivencia”, les dijo. Con esa invitación, todos los reclamos de los representantes populares por la inseguridad en algunos de los principales destinos turísticos, en las carreteras, en los hoteles, en los restaurantes, por el Tren Maya… pasaron a segundo plano. Y de pilón les prometió regalarles uno de sus libros. Ahí está la receta para los secretarios de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Energía, de Seguridad…

“A confesión de parte…”

Luego de que Manuel Espino, extitular del Servicio de Protección Federal y, claro está, exlíder nacional del PAN reconvertido a fervoroso morenista, propusiera, durante el foro internacional Seguridad y justicia por un México mejor, organizado por el Senado, negociar con el crimen organizado para pacificar el país, ni tardo ni perezoso el expresidente Felipe Calderón apuntó tajante en Twitter: “Negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del gobierno. ‘A confesión de parte, relevo de pruebas’. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las ‘investigaciones internacionales’ son ellos”. Lo que hay que ver.

Sigue limpia en policía de CDMX… con ceses fulminantes

El gobierno de la Ciudad de México sigue aplicando la guillotina para eliminar a todo aquel elemento que no cumple con los requisitos de fiabilidad para proteger a los ciudadanos. Hasta ahí, todo bien. Lo malo es que, nos comentan, la limpia se está aplicando a rajatabla, sin procedimiento administrativo y sin derecho de audiencia a los elementos, a quienes se les está obligando a firmar su baja con el único argumento de que reprobaron los exámenes de control y confianza. Entre la tropa de la SSC y la PDI ya se están formando grupos que, advierten, irán a tribunales. Ojalá esta limpia, necesaria en cualquier corporación, no se salga de control.

Sheinbaum, punto por vuelta rápida

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tuvo la cortesía ayer de regalar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, uno de sus cascos, los cuales tienen un costo estimado de, nada más y nada menos, unos ¡siete mil dólares!, es decir, la nada despreciable cantidad de alrededor de 140 mil pesos. Pese a que apenas el lunes la funcionaria aseguró que, aunque le regalaron boletos para asistir al Gran Premio de México, no le gusta la Fórmula 1, porque no sólo está “en contra” de los privilegios, sino además considera que es un evento “bastante fifí”, aceptó gustosa y, cómo no, posó con el casco, que lleva todas las marcas que patrocinan al piloto mexicano, frente a las cámaras de televisión, muy sonriente. Todo sea por el 24.

Los otros…

Ayer, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, no hizo la limpia necesaria dentro de la dependencia, pues “otros del viejo régimen que no termina de morir” fueron los que intentaron dinamitar la investigación de Presidencia sobre el caso Ayotzinapa. Queda claro que los “otros”, como la yerba mala, nunca mueren, y seguirán siendo el villano favorito de la 4T.